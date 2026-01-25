陳佩琪陪同陳怡君中和市場掃街 民眾黨新北布局暖身
台灣民眾黨2026年新北市中和區市議員參選人陳怡君，今上午在中和勝利市場掃街，發送「萬眾同欣」春聯與紅包袋，並邀請前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪一路同行，向攤商與民眾拜早年，現場氣氛熱絡。
2026九合一選舉
21日陳怡君確定獲得黨中央正式提名後，隨即展開第一場正式行程，陳怡君表示，選擇傳統市場作為起點，是因為市場不僅是在地居民交換心情的地方，也是最有人情味的所在。她說，希望未來若有機會進入議會，能真正站在基層角度，服務這些每天努力打拚的市民朋友。
陳怡君也指出，自己一向重視社區互動，未來不僅希望成為「鄰里的好朋友」，也盼向陳佩琪學習守護家庭、守護健康的精神，以更貼近民眾生活的方式，回應鄉親關心的大小事。
掃街過程中，還有支持者特地送上鮮花替民眾黨與柯文哲加油打氣，陳怡君笑說，今天感受到許多來自基層的善意，選戰不只是爭取支持，更是為中和未來努力。
陳怡君也提到，陳佩琪是她心目中「最強的母親」，今天到市場除了向民眾拜年，也希望學習如何從日常生活中關心健康、照顧家庭，這些都是政治之外，同樣重要的事。
談到民眾黨在新北市的整體布局，陳怡君表示，新北是她成長的地方，也是重要選區，黨主席黃國昌已表態爭取新北市長提名，黨內也陸續展開地方經營。她說，希望選民能給民眾黨一個服務的機會，讓不同世代與不同視角，為地方帶來新的活力。
