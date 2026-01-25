綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。（本報資料照片）
民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選過了，新潮流還在民進黨中執會上討論藍白有沒有介選台南？「老實說，這就是項莊舞劍、意在沛公」

陳冠安說，落敗的林俊憲說，國民黨介選他一點也不意外；秘書長徐國勇雖然說民調公平公正，但卻直接承認藍白有介選。媒體更透露，賴清德不否定初選結果，但裁示黨中央在「不干擾競選步調」前提下，適當時機研究與檢視。這就是想要用程序有瑕疵之名，質疑初選結果，削弱陳亭妃的正當性。

「林俊憲、邱莉莉的一系列鋪陳，當他們背後有賴清德、有黨中央，就絕對不只是不服輸這麼簡單。」陳提到，此前台南市議長邱莉莉等挺林俊憲議員，在陳亭妃拜會時，更是提出陳不可能接受的聲明條件，要求簽署。陳亭妃不簽，那這批人就有理由不支持、不幫忙陳亭妃。如果陳亭妃一直無法有效整合泛綠，然後初選程序又有「瑕疵」，那當陳的民調支持率開始下降，或是被逼進的時候，新潮流、林俊憲派就有「正當理由」，來發起「換妃」。

陳認為，否則正常來說，當產生候選人之後，哪個政黨的黨中央不會積極協助弭合初選嫌隙，增加自家候選人的勝選機率？賴清德要幫陳亭妃，一通電話就可以讓自己子弟兵林俊憲服服貼貼，哪裡還會鬧出市議會黨團要候選人簽聲明協議書、新系的台中議員質疑台南初選不公，然後總統還裁示可以研究與檢視？

