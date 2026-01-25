藍營台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔市場爭支持

爭取中國國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，今天上午皆前往市場拜票，並發送春聯。有民眾送上大蒜、包子祝福，2人皆希望能從基層獲得民眾支持。

國民黨台中市長提名人選未定，江啟臣與楊瓊瓔2人爭取黨內提名參選11月28日舉行的台中市長選舉，在首次協調會破局後，2人都積極走訪基層，爭取出線機會。

江啟臣今天上午在國民黨籍立委羅廷瑋陪同下，前往東區建國市場。他先在福德祠參拜後，接著進入市場內發送春聯，並與顧客、攤商打招呼、請託，有民眾送上大蒜，高喊「凍蒜」口號。

江啟臣接受媒體聯訪時表示，去年同一天他也曾到建國市場發放春聯祝福新春，過年快到了，他今天向攤商與市民祝福，也感謝一年的辛勞。針對媒體提問藍營基層對提名進度焦慮的看法，他回應，要怎麼處理還是要問黨中央。

楊瓊瓔則是到中區第二市場掃街，有支持者送上包子大喊加油等口號。她接受媒體聯訪時表示，覺得在市場可以聽到最基層、真實的聲音，聽到民眾加油打氣讓她相當感動。

對於媒體提問基層希望盡快決定人選的看法，楊瓊瓔說，她非常理解，也完全感受到基層的期待與時間壓力。不過她認為，如果為了求快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，後續的整合成本只會更高，真正能讓基層安心的，不只是快，而是公平、團結、沒有後遺症。