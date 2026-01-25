台北市長選舉被點名 林右昌：個人沒有任何規畫跟打算

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨前祕書長林右昌今天到土城為立委吳琪銘之子吳昇翰站台。記者葉德正／攝影
民進黨前祕書長林右昌今天到土城為立委吳琪銘之子吳昇翰站台。記者葉德正／攝影

民進黨台北市長人選難產，民進黨前祕書長林右昌被點名是可能人選之一，今天他到土城為立委吳琪銘之子吳昇翰站台受訪表示「我個人沒有任何規畫跟打算」。

2026九合一選舉

林右昌說，他這一陣子到美國達拉斯、奧斯丁以及鳳凰城，到台灣高科技產業第一線去參訪，也到了以色列，他甚至曾經思考過要到更危險的烏克蘭，就是希望能掌握現在國際變動局勢，為台灣思考未來。

林右昌說，外界提到這個2026台北市長的選舉，他已經說過很多次「我個人沒有任何的一個規畫跟打算」，他相信民進黨中央還有選對會，一定會做最完整、全盤思考，提出最優秀的一個人選，對台北市未來發展提出願景，也為台北市民未來的期待來承擔。

林右昌說，大家稍微給黨中央、給選對會一點時間，一定會提出最好的人選。

林右昌 民進黨 台北

相關新聞

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，...

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選...

竹市民主營今登場 林志潔喊話不必焦慮：綠營在新竹有贏的機會

為年底地方大選選戰加溫及號召青年投入地方選舉，2024年代表民進黨參選新竹市區域立委的陽明交大法律學者林志潔與新竹市潔伴...

新北這區競爭超激烈 立委吳琪銘今宣布交棒兒子吳昇翰

2026選舉將至，民進黨初選民調也即將展開，各路新人拚出線。民進黨立委吳琪銘的兒子吳昇翰爭取新北市第八選區議員席次，今天...

下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等

下屆台中市長參選人，民進黨早已提名立委何欣純，國民黨有立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔表態要選，黨內至今未定，藍營基層憂心...

藍營台中市長人選未定引基層焦慮 江啟臣、楊瓊瓔鎖定市場爭支持

台中市長提名人選藍營遲未定案，引發基層憂心。立法院副院長江啟臣今早到建國市場發放春聯，立委楊瓊瓔則到第二市場懇託，兩人瞄...

