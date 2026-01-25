台北市長選舉被點名 林右昌：個人沒有任何規畫跟打算

民進黨台北市長人選難產，民進黨前祕書長林右昌被點名是可能人選之一，今天他到土城為立委吳琪銘之子吳昇翰站台受訪表示「我個人沒有任何規畫跟打算」。

林右昌說，他這一陣子到美國達拉斯、奧斯丁以及鳳凰城，到台灣高科技產業第一線去參訪，也到了以色列，他甚至曾經思考過要到更危險的烏克蘭，就是希望能掌握現在國際變動局勢，為台灣思考未來。

林右昌說，外界提到這個2026台北市長的選舉，他已經說過很多次「我個人沒有任何的一個規畫跟打算」，他相信民進黨中央還有選對會，一定會做最完整、全盤思考，提出最優秀的一個人選，對台北市未來發展提出願景，也為台北市民未來的期待來承擔。

林右昌說，大家稍微給黨中央、給選對會一點時間，一定會提出最好的人選。