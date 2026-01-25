蘇巧慧新莊掃市場 新人、老將黏踢踢
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到新莊掃市場，新莊選區無論新人還是現任議員都到齊，力求曝光爭取初選出線。蘇巧慧說，據目前掌握狀況，要辦初選的地方應不是那麼多，不過一切要等到真正登記開始，初選登記時間原則上應該是在農曆年前（2/4-2/10），所以大家要繼續努力，讓大家看看我們民進黨最強的新北隊。
蘇巧慧說，今天是來市場向鄉親問好的第12場，今天來到新莊最感謝的是我這次選戰的總幹事「師兄」吳秉叡委員，特別和她一起到彼此都最熟悉的新莊掃市場。
蘇巧慧說，新莊有兩位委員，有資深的吳秉叡在前面帶路，那蘇巧慧也有西盛9個里，這幾年來都一直在為新莊努力。
蘇巧慧也不忘為身邊的議員與新人拉抬，今天在這裡有現任議員翁震州、林秉宥議員團隊，還有這次要參選的新人吳奕萱、陳岱吟與翁昭仁，大家都會一起來向所有的鄉親好朋友再一次地說聲新年快樂，也希望大家都能夠趕快開始除舊佈新，迎接新的好年。
新北市議員第三選區（新莊）民進黨現任議員有翁震州、林秉宥、鍾宏仁，新人有綠委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱、前立院長游錫堃辦公室主任陳岱吟還有前代表翁昭仁。
