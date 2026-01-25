綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，也清楚了解黨內人選徵詢與評估的實際運作，「我知道我不會被諮詢，那我也不願意被諮商，因為我就已經表明這樣子的態度了。」

王世堅指出，不提名他的第一個原因，是他個人從一開始就沒有參選意願，民進黨內人才眾多，尤其在首都台北市，應該讓最強的出來，黨內比他更優秀、更適合的人選很多，因此他從未考慮投入市長選戰。

外界評論稱他過去曾對前行政院長蘇貞昌提出許多批評，不利與新北市長參選人蘇巧慧雙北合作，才被排除在台北市長人選名單。王世堅回應，過去的評論是基於擔任民代的職責，他相信以蘇貞昌的氣度，根本不會把這些批評放在心上，蘇過去的作為也是如此，不會成為影響提名的關鍵因素，如果真的有「那我也沒辦法」。

王世堅表示，他向來自認不是任何派系的人「我是堅系」，若外界或黨內對他的立場有不同解讀，那是他們的權利，但他始終認為，政府與政治人物都應該具備雅量，身處任何位置，都難免遭受批評；過去發言皆屬就事論事，也再次強調，身為公職人員，該說的話就應該說，若民眾不認同，自然會用選票做出選擇。

談到新北市選情，王世堅表示，不論是議員或市長選舉，只要黨內有需要，他一定會全力支援，今天活動主角吳琪銘的兒子吳昇翰，吳琪銘是他認識二十多年的好友，只要服務處成立競選團隊並通知，他就會力挺。

至於台北市長人選，王世堅表示，前文化部長、現任行政院副院長鄭麗君，不論學經歷或個人才德，他都認為是非常適合的人選，鄭歷任多項重要職務，均交出亮眼成績，尤其在近期對美談判期間，全心投入工作，幾乎不眠不休，處理涉及農產品與高科技產品等複雜議題，讓他深刻感受到鄭麗君對工作的投入與用心。

王世堅也坦言，是否參選仍須尊重當事人意願，不知道他們同不同意，這必須由決策當局，去跟鄭麗君協商才對。

談及前內政部長林右昌是否也是絕佳人選，王世堅表示，自己對林右昌並非十分了解，但其歷練完整，曾擔任內政部長、民進黨秘書長，並代理過黨主席，政治能量充足，也不失為一位合適的人選。

王世堅也點名，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤等人，都具備參選台北市長的條件與適任性，重申自己完全沒有參選意願。

針對外界仍有人點名他是可對抗台北市長蔣萬安的人選之一，王世堅直言「不會有人這麼說」，並表示自己清楚黨內人選列入與徵詢的實際狀況，也早已表態不願被納入考量。