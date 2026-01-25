四小黨結盟台灣前進陣線…北市首波吳欣岱 王婉諭：1區提名1席
小黨拚2026議員席次，時力、台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，雙北第一波推出港湖吳欣岱、三蘆陳宛毓、新深石坪烏張佑輔參選，時力黨主席王婉諭、台灣基進秘書長馬依翔今陪三位參選人到內湖737市場掃街，有支持者看到吳欣岱就大喊「怎麼沒要拚立委，繼續拚！」
王婉諭也預告，台灣前進陣線預計在台北市每一區都會提名，不過是哪一個政黨會再來評估。時代力量部分應該會有二到三位，還在接觸當中、協調階段，應該年前會有第2波提名。
台灣基進秘書長馬依翔、時代力量黨主席王婉諭，及台灣前進陣線北市港湖參選人吳欣岱、新北議員參選人陳宛毓（三重蘆洲）、張佑輔（新深石坪烏）今天一同掃內湖737市場、並且發春聯，現場支持者相當熱情。
王婉諭說，台灣前進陣線小黨的合作，是從去年就開始陸續談，大家基於愛台灣、台灣真的需要第三勢力而組成。她也暗批民眾黨，檯面上有一個號稱第三勢力的政黨，做的完全不是第三勢力的樣子，第三勢力應該要有本土意識，為台灣努力，應理性認真監督。台灣前進陣線有責任為市民推出一個「不用後悔、不用猶豫」的選項，尤其是最強的候選人。
由於這次吳欣岱是第二次投入議員選戰，先前選立委與高嘉瑜對決，媒體也問吳「又再對上高嘉瑜」，吳說，立委是單一席次有「對決」問題，不過議員選舉多席次「誰跟人民真正站在一起，有發揮大家心聲更加重要」，有些人說「泛綠分裂」只是政治人物的算計，人民不會希望看到這個。
吳也提到，內湖南港過去的產業轉型包括東區門戶計畫等，是一個人口變化非常快速區域，有很多非典型選民，沒被意識形態綁住，尤其像她一樣的北漂族很多，常常看新聞、政治人物發言，覺得怎麼距離人民這麼遙遠。她不僅在內湖當醫生，有兩個孩子也是地方媽媽，每天跟大家一樣忙家庭工作，希望集結關心食安、對政治無力的年輕爸媽們力量。
王婉諭也提到，儘管她們這幾個政黨支持度，相對沒有這麼高，不過會扮演好各自角色，如她是時代力量黨主席，會盡力做好輔選，小黨團結起來，絕對可以勝過「單一母雞」或「單一明星」的效應。
