影／柯文哲、黃國昌高雄合體 黃直言「賴瑞隆國會表現讓人非常失望」

民眾黨前現任黨主席柯文哲、黃國昌今天在高雄合體參加青年論壇，針對市長選舉是否「藍白合」，黃國昌篤定說，2026高雄選舉拉下民進黨候選人是大家的共識，賴瑞隆在國會表象讓人非常失望；有關地方選舉，在野的團結跟合作是基本方向。

2026高雄市長選舉，國民黨提名立委柯志恩、民進黨提名立委賴瑞隆，民眾黨尚未浮現人選。前議員林于凱在高雄駁二舉辦「守護南方希望，高雄轉型青年未來」論壇，針對2026高雄選舉，媒體聯訪詢問藍白是否合作，是否支持國民黨參選人、立委柯志恩？

柯文哲說，黨對黨合作議題交由現任黨主席黃國昌回應。黃國昌說，面對 2026高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過。

黃國昌表示，回到地方選舉，他相信在野的團結跟合作是基本方向，怎樣推出最強候選人，讓高雄這邊有新氣象，「我們大家會一起好好努力」。

媒體詢問，會跟柯志恩談合作嗎？黃國昌回「當然不排除」，有關選舉布局、城市治理，未來發展，台灣民眾黨都敞開心胸，張開雙臂，未來跟國民黨推出來的柯志恩，有必要坐下來好好談一談，針對整體選戰布局再好好討論。