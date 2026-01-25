快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

黃仁勳今年首度訪陸 為什麼跑去逛上海菜市場？

影／柯文哲、黃國昌高雄合體 黃直言「賴瑞隆國會表現讓人非常失望」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨前現任主席柯文哲（左）、黃國昌（左二）今早在高雄合體參加青年論壇，國民黨議員邱于軒（右二）也是主講人之一。記者徐白櫻／攝影
民眾黨前現任主席柯文哲（左）、黃國昌（左二）今早在高雄合體參加青年論壇，國民黨議員邱于軒（右二）也是主講人之一。記者徐白櫻／攝影

民眾黨前現任黨主席柯文哲黃國昌今天在高雄合體參加青年論壇，針對市長選舉是否「藍白合」，黃國昌篤定說，2026高雄選舉拉下民進黨候選人是大家的共識，賴瑞隆在國會表象讓人非常失望；有關地方選舉，在野的團結跟合作是基本方向。

2026九合一選舉

2026高雄市長選舉，國民黨提名立委柯志恩、民進黨提名立委賴瑞隆，民眾黨尚未浮現人選。前議員林于凱在高雄駁二舉辦「守護南方希望，高雄轉型青年未來」論壇，針對2026高雄選舉，媒體聯訪詢問藍白是否合作，是否支持國民黨參選人、立委柯志恩？

柯文哲說，黨對黨合作議題交由現任黨主席黃國昌回應。黃國昌說，面對 2026高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過。

黃國昌表示，回到地方選舉，他相信在野的團結跟合作是基本方向，怎樣推出最強候選人，讓高雄這邊有新氣象，「我們大家會一起好好努力」。

媒體詢問，會跟柯志恩談合作嗎？黃國昌回「當然不排除」，有關選舉布局、城市治理，未來發展，台灣民眾黨都敞開心胸，張開雙臂，未來跟國民黨推出來的柯志恩，有必要坐下來好好談一談，針對整體選戰布局再好好討論。

柯志恩此次看板喊出「這柯不一樣」口號，讓外界聯想到柯文哲。對此柯文哲表示，他還沒注意到看板，選舉到了什麼都有，離選舉還早，四年只有一天投票，該做的事情先做好。

民眾黨前現任主席柯文哲（左）、黃國昌（右）今早在高雄合體參加青年論壇，針對2026選舉是否合作回應媒體詢問。記者徐白櫻／攝影
民眾黨前現任主席柯文哲（左）、黃國昌（右）今早在高雄合體參加青年論壇，針對2026選舉是否合作回應媒體詢問。記者徐白櫻／攝影

黃國昌 柯志恩 柯文哲 賴瑞隆 台灣民眾黨

延伸閱讀

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

黃國昌遭告發涉洩密 馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

綠提案將黃國昌移送立院紀律委員會 藍白聯手封殺

黃國昌立委任期剩6天被綠送紀律委員會 吳思瑤：該算的帳還是要算

相關新聞

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，...

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選...

竹市民主營今登場 林志潔喊話不必焦慮：綠營在新竹有贏的機會

為年底地方大選選戰加溫及號召青年投入地方選舉，2024年代表民進黨參選新竹市區域立委的陽明交大法律學者林志潔與新竹市潔伴...

新北這區競爭超激烈 立委吳琪銘今宣布交棒兒子吳昇翰

2026選舉將至，民進黨初選民調也即將展開，各路新人拚出線。民進黨立委吳琪銘的兒子吳昇翰爭取新北市第八選區議員席次，今天...

下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等

下屆台中市長參選人，民進黨早已提名立委何欣純，國民黨有立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔表態要選，黨內至今未定，藍營基層憂心...

藍營台中市長人選未定引基層焦慮 江啟臣、楊瓊瓔鎖定市場爭支持

台中市長提名人選藍營遲未定案，引發基層憂心。立法院副院長江啟臣今早到建國市場發放春聯，立委楊瓊瓔則到第二市場懇託，兩人瞄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。