竹市民主營今登場 林志潔喊話不必焦慮：綠營在新竹有贏的機會

為年底地方大選選戰加溫及號召青年投入地方選舉，2024年代表民進黨參選新竹市區域立委的陽明交大法律學者林志潔與新竹市潔伴同行協會，今天舉辦第3場次的民主營隊。面對媒體詢問竹市綠營的人選，她回應外界「再給黨中央與選對會時間，將提最強、最優秀的人選。」外界不必過度焦慮，民主陣營在新竹有贏的機會。

林志潔今天表示，這次邀請科技、媒體、國安與台日關係等專家為青年授課，並有青年政治工作者和學子們交流，強化社會民主韌性，培力年輕族群。

媒體追問林志潔對民調的看法，她回應，高虹安市長在該份民調中獲得41%支持度，主因在於藍白陣營目前已完成整合，僅由高虹安一人出線；相較之下，泛綠陣營目前仍有5位候選人，若把5位候選人的比重加起來，其實是比41%還要高。因此該民調較正確的做法應是A比B，或者C比B，比較有準度。

針對接下綠營新竹市長和立委人選，林志潔說，她相信黨中央跟選對會將就竹竹苗整體選情進行通盤評估，不僅考量市長選舉，也納入明年立委布局，今天的民主營會看到看到很多有志於從政的優秀青年，「請大家再給黨中央跟選對會時間，一定會提出最強、最優秀的人選。」

林志潔表示，新竹因同時具有舊城區與新園區，人口結構多變且特殊，呼籲外界不必過度焦慮，認為民主陣營在新竹是非常有贏的機會。她也提到，高虹安市長陷入不穩定的狀況，未來若進入二審、三審或更審，仍可能面臨停止職權，使選舉後續充滿變數。請大家給新竹在地青年更多的機會跟鼓勵，她也會繼續耕耘。

針對新竹的環境，林志潔分析，新竹選舉可分為立委與市政2個層次來看，隨著人口持續成長，新竹市若再增加數萬人口，未來可望擁有2席立委，目前介於1席與2席之間的結構，也為第三勢力提供發展空間，立委席次變化將成為重要變數。她強調，新竹立委必須具備協調地方與中央的能力，因新竹擁有竹科、工研院、太空中心、空軍基地及南寮漁港等重大設施，許多事務並非單一地方政府即可處理。

在市政層面，她指出，新竹作為新興都會，人口大量移入，土地正義與居住正義如何回應年輕族群與「三明治世代」需求，是市政關鍵課題，尤其在教育與長照方面，新竹與多數縣市不同，仍面臨學齡需求高峰，若能妥善規畫，可以讓「護國神山」背後的這些同仁們能夠更安心，也是市長應盡的重要責任。