新北這區競爭超激烈 立委吳琪銘今宣布交棒兒子吳昇翰

2026選舉將至，民進黨初選民調也即將展開，各路新人拚出線。民進黨立委吳琪銘的兒子吳昇翰爭取新北市第八選區議員席次，今天在土城舉行造勢大會，立委吳琪銘也宣布「交棒」給兒子，希望年輕人繼續為土樹三鶯民眾服務。至於吳琪銘本人2028年規畫，吳琪銘說，「說交棒就很清楚」。

新北市議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）本屆從應選10席減至9席，藍綠現任議員都連任壓力，加上民眾黨加入戰局，激烈程度預料會是新北之最。在年底選舉前，民進黨在這區有3位新人表態，加上現任議員總計有7人要爭取初選5個提名席次。

今天上午造勢大會，包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧 、前內政部長林右昌、立法委員吳琪銘、立法委員王世堅 、立法委員陳俊宇、藝人李㼈都到場站台。

吳琪銘稍早受訪表示，總統賴清德提出「清廉、年輕」的方向，身為立法委員就應實踐扶植年輕世代的責任，因此決定正式交棒給兒子，延續服務精神，持續為土城、樹林、三峽、鶯歌爭取建設與發展。

吳琪銘說，30多年來承載鄉親期待一路走來非常不容易，感謝所有支持的鄉親、朋友與媒體先進，也希望透過世代交棒，讓地方服務能夠無縫接軌。今天有許多大咖到場，他說，大家都是基於長年情誼與對黨內培育年輕人理念的認同，義不容辭來為年輕世代加油。

對於外界關注選區競爭激烈，吳琪銘表示，競爭是民主制度的常態，希望大家在公平制度下良性競爭，不用傷和氣，最後交由民意決定。

吳昇翰則指出，父親在地方深耕30多年，最重要的是對鄉親的承諾，對民眾來說的小事，對我們就是最重要的大事，他強調，自己已在服務處擔任主任8年，對地方事務與人脈相當熟悉，未來希望延續服務精神，爭取更多地方福利與建設，提升居民生活品質。

吳昇翰也表示，席次減少意味責任更重，競爭越激烈，越要端出具體成績與願景，讓民眾清楚看見每位參與者能為地方帶來什麼改變。