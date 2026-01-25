快訊

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

海鯤軍艦克服整合儎台管理系統異常 提前海測拚6月交艦

聽新聞
0:00 / 0:00

新北這區競爭超激烈 立委吳琪銘今宣布交棒兒子吳昇翰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立委吳琪銘（左）今天宣布交棒兒子吳昇翰（右）。記者葉德正／攝影
立委吳琪銘（左）今天宣布交棒兒子吳昇翰（右）。記者葉德正／攝影

2026選舉將至，民進黨初選民調也即將展開，各路新人拚出線。民進黨立委吳琪銘的兒子吳昇翰爭取新北市第八選區議員席次，今天在土城舉行造勢大會，立委吳琪銘也宣布「交棒」給兒子，希望年輕人繼續為土樹三鶯民眾服務。至於吳琪銘本人2028年規畫，吳琪銘說，「說交棒就很清楚」。

2026九合一選舉

新北市議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）本屆從應選10席減至9席，藍綠現任議員都連任壓力，加上民眾黨加入戰局，激烈程度預料會是新北之最。在年底選舉前，民進黨在這區有3位新人表態，加上現任議員總計有7人要爭取初選5個提名席次。

今天上午造勢大會，包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧 、前內政部長林右昌、立法委員吳琪銘、立法委員王世堅 、立法委員陳俊宇、藝人李㼈都到場站台。

吳琪銘稍早受訪表示，總統賴清德提出「清廉、年輕」的方向，身為立法委員就應實踐扶植年輕世代的責任，因此決定正式交棒給兒子，延續服務精神，持續為土城、樹林、三峽、鶯歌爭取建設與發展。

吳琪銘說，30多年來承載鄉親期待一路走來非常不容易，感謝所有支持的鄉親、朋友與媒體先進，也希望透過世代交棒，讓地方服務能夠無縫接軌。今天有許多大咖到場，他說，大家都是基於長年情誼與對黨內培育年輕人理念的認同，義不容辭來為年輕世代加油。

對於外界關注選區競爭激烈，吳琪銘表示，競爭是民主制度的常態，希望大家在公平制度下良性競爭，不用傷和氣，最後交由民意決定。

吳昇翰則指出，父親在地方深耕30多年，最重要的是對鄉親的承諾，對民眾來說的小事，對我們就是最重要的大事，他強調，自己已在服務處擔任主任8年，對地方事務與人脈相當熟悉，未來希望延續服務精神，爭取更多地方福利與建設，提升居民生活品質。

吳昇翰也表示，席次減少意味責任更重，競爭越激烈，越要端出具體成績與願景，讓民眾清楚看見每位參與者能為地方帶來什麼改變。

被問到「交棒」是否代表2028不再選，吳琪銘說「我說交棒就很清楚了」。

立委吳琪銘（左）今天宣布交棒兒子吳昇翰（右）。記者葉德正／攝影
立委吳琪銘（左）今天宣布交棒兒子吳昇翰（右）。記者葉德正／攝影

吳琪銘 議員 民進黨 土城 新北

延伸閱讀

新北16.5%車輛屆滿汰換年限 靈鷲山捐贈貢寮區價值266萬清潔車

健康台灣深耕論壇今巡迴新北 談政府5年投入489億元推動醫療永續

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

【重磅快評】王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

相關新聞

新北這區競爭超激烈 立委吳琪銘今宣布交棒兒子吳昇翰

2026選舉將至，民進黨初選民調也即將展開，各路新人拚出線。民進黨立委吳琪銘的兒子吳昇翰爭取新北市第八選區議員席次，今天...

下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等

下屆台中市長參選人，民進黨早已提名立委何欣純，國民黨有立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔表態要選，黨內至今未定，藍營基層憂心...

江啟臣、楊瓊瓔爭台中市長提名 姐弟齊聲：民調會參考

爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，昨天分別到市場拜票、發春聯外， 也共同參與苗栗山邊媽祖宮從萬和宮...

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

苗栗後龍山邊媽祖今天在台中贊境，上午從南屯萬和宮起駕，在有志角逐台中市長選戰的國民黨立委楊瓊瓔面前停轎3分鐘，令楊大為振...

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營人選尚未出線掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅...

綠布局北市長選戰牽動內閣改組 有一張王牌不急著打

民進黨布局2026年台北市長選戰逐漸明朗，鎖定的就是行政院副院長鄭麗君，賴清德總統將親自出馬說服；但據悉，鄭麗君不願意投入選舉的態度甚堅。民進黨人士透露，若鄭麗君堅持不上陣，行政院長卓榮泰出戰首都，也在沙盤推演劇本中，無論是Ａ、Ｂ方案哪一種，都將牽動內閣改組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。