下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等

下屆台中市長參選人，民進黨早已提名立委何欣純，國民黨有立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔表態要選，黨內至今未定，藍營基層憂心擴大，一名網友在網路Threads發文說，江啟臣還年輕，但楊瓊瓔不能再等，她要的只是公平，有網友質疑發文者是綠營支持者，更有網友表明，他支持楊瓊瓔，票投何欣純。

藍營基層持續在網路論戰，挺江和楊都有，目前網路發文內容，以挺江人數較多；一名網友發文說，江啟臣還年輕可以等8年，楊瓊瓔不能再等，為什麼國民黨不給楊瓊瓔一個機會，此文引起其他網友留言論戰。