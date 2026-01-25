下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等
下屆台中市長參選人，民進黨早已提名立委何欣純，國民黨有立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔表態要選，黨內至今未定，藍營基層憂心擴大，一名網友在網路Threads發文說，江啟臣還年輕，但楊瓊瓔不能再等，她要的只是公平，有網友質疑發文者是綠營支持者，更有網友表明，他支持楊瓊瓔，票投何欣純。
2026九合一選舉
藍營基層持續在網路論戰，挺江和楊都有，目前網路發文內容，以挺江人數較多；一名網友發文說，江啟臣還年輕可以等8年，楊瓊瓔不能再等，為什麼國民黨不給楊瓊瓔一個機會，此文引起其他網友留言論戰。
有人反指，何欣純還年經可以再等8年，但蔡其昌不能再等，為什麼民進黨不再給蔡其昌一個機會；有網友說，因為江啟臣勝算較大；還有網友說，他支持楊瓊瓔，但票會投何欣純。下屆台中市長選戰網路正熱，陸戰也熱鬧，江啟臣和楊瓊瓔、何欣純最近排滿地方拜訪行程，3人昨天更同時在台中市參加同場媽祖活動。
