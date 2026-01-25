快訊

江啟臣、楊瓊瓔爭台中市長提名 姐弟齊聲：民調會參考

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱黑中亮／台中報導
山邊媽祖昨天上午在台中南屯萬和宮起駕，立法院副院長江啟臣（右3）、立委楊瓊瓔（左2）同框致詞，表情微妙。記者陳敬丰／攝影
山邊媽祖昨天上午在台中南屯萬和宮起駕，立法院副院長江啟臣（右3）、立委楊瓊瓔（左2）同框致詞，表情微妙。記者陳敬丰／攝影

爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，昨天分別到市場拜票、發春聯外， 也共同參與苗栗山邊媽祖宮從萬和宮起駕、上香儀式，對於近期的民調看法，都表示「會參考」。

2026九合一選舉

民進黨提名的市長參選人何欣純，對於民調顯示年輕人支持度大幅增加，她昨天強調「對手是誰？不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，她會提出年輕人期待的政策。

楊瓊瓔、江啟臣對於爭取市長提名都不退讓，從地方跑攤、市政行程到看板大戰互別苗頭，國民黨中央今年1月16日協調，江希望1月底前決定，楊期盼黨內初選，協調無果，也讓雙方陣營火氣日益上升，基層跑得更勤。

江啟臣近到豐原、清水、北屯、南屯各區市場發放春聯，楊瓊瓔也瞄準北屯、北區、西屯、東區、南屯多區市場懇託，為第二次協調備足籌碼；他們昨上午8時也都現身南屯萬和宮，為山邊媽祖起駕進香祝禱，各自致詞時，難得並肩同框，不過神色相當微妙，沒有多餘互動。

江致詞表示，感受到山邊媽祖帶來新年快樂，相信媽祖來台中會帶來好福氣；楊致詞說，山邊媽祖代表苗栗與台中共同發展，要誠心誠意接待媽祖。

針對TVBS近日發布的最新民調，江啟臣支持度54%，楊瓊瓔20%，落差相當大。江受訪表示，所有民調都會認真參考，不同媒體有不同的調查，但無論如何，擔任民意代表或準備參加選舉，都要把民調納入依據調整，他會用行動、服務爭取民眾支持，這才是最扎實的。

楊瓊瓔也回應表示，尊重每一分民調，數字對她來說是提醒也是鼓勵，選舉不是一兩天的事，會繼續努力，支持用公平、公開、透明的初選機制選出最強候選人；她也保證，不管誰出線，自己都會全力以赴，絕不會搞分裂。

相關新聞

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

苗栗後龍山邊媽祖今天在台中贊境，上午從南屯萬和宮起駕，在有志角逐台中市長選戰的國民黨立委楊瓊瓔面前停轎3分鐘，令楊大為振...

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營人選尚未出線掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅...

綠布局北市長選戰牽動內閣改組 有一張王牌不急著打

民進黨布局2026年台北市長選戰逐漸明朗，鎖定的就是行政院副院長鄭麗君，賴清德總統將親自出馬說服；但據悉，鄭麗君不願意投入選舉的態度甚堅。民進黨人士透露，若鄭麗君堅持不上陣，行政院長卓榮泰出戰首都，也在沙盤推演劇本中，無論是Ａ、Ｂ方案哪一種，都將牽動內閣改組。

新北市藍白若不合三腳督不利？劉和然：「望聞問切」看市民的需求

新北市副市長劉和然今天出席靈鷲山捐贈清潔車活動，被問到有民調顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。...

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今舉行首場「進步基隆市民見面會」，向市民說明參選理念，現場超越百位支持者。童子瑋開出首張選...

