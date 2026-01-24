快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

聽新聞
0:00 / 0:00

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
山邊媽祖從萬春宮起駕時，停在民進黨立委何欣純（中）前約1分鐘，何表示太感動了，會繼續為台中加油，請媽祖也庇佑台中。圖／何欣純辦公室提供
山邊媽祖從萬春宮起駕時，停在民進黨立委何欣純（中）前約1分鐘，何表示太感動了，會繼續為台中加油，請媽祖也庇佑台中。圖／何欣純辦公室提供

苗栗後龍山邊媽祖今天在台中贊境，上午從南屯萬和宮起駕，在有志角逐台中市長選戰的國民黨立委楊瓊瓔面前停轎3分鐘，令楊大為振奮。有一就有二，山邊媽祖下午從中區萬春宮起駕時，也在民進黨將提名的立委何欣純面前停轎，令她大呼「太感動了」。

2026九合一選舉

山邊媽祖今天中午12時半許抵達萬春宮，駐駕1小時半，下午2時起駕，剛出廟門，就逕直到守在門口的何欣純面前停下，何一開始不明白發生什麼事，以為自己擋到鑾轎，山邊媽祖宮副董事長劉建峰告訴她「不要動，祂來找你」，何欣純趕忙跪下拜謝媽祖，整個過程約1分鐘。

何欣純說，又驚喜又感動，剛開始還懷疑「媽祖是來找我嗎」、「為何一直靠近我」，結果真的，媽祖為自己停下來，太感動了；她會更加努力付出，為台中加油，感謝媽祖庇佑，也請媽祖庇佑台中，這是莫大的福氣，對她自己是好預兆，對台中也是好兆頭。

媽祖 何欣純 山邊媽 楊瓊瓔 國民黨 民進黨

延伸閱讀

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

相關新聞

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

苗栗後龍山邊媽祖今天在台中贊境，上午從南屯萬和宮起駕，在有志角逐台中市長選戰的國民黨立委楊瓊瓔面前停轎3分鐘，令楊大為振...

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營人選尚未出線掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅...

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。立委楊瓊瓔分享，她今早...

綠布局北市長選戰牽動內閣改組 有一張王牌不急著打

民進黨布局2026年台北市長選戰逐漸明朗，鎖定的就是行政院副院長鄭麗君，賴清德總統將親自出馬說服；但據悉，鄭麗君不願意投入選舉的態度甚堅。民進黨人士透露，若鄭麗君堅持不上陣，行政院長卓榮泰出戰首都，也在沙盤推演劇本中，無論是Ａ、Ｂ方案哪一種，都將牽動內閣改組。

新北市藍白若不合三腳督不利？劉和然：「望聞問切」看市民的需求

新北市副市長劉和然今天出席靈鷲山捐贈清潔車活動，被問到有民調顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。...

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今舉行首場「進步基隆市民見面會」，向市民說明參選理念，現場超越百位支持者。童子瑋開出首張選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。