影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

苗栗後龍山邊媽祖今天在台中贊境，上午從南屯萬和宮起駕，在有志角逐台中市長選戰的國民黨立委楊瓊瓔面前停轎3分鐘，令楊大為振奮。有一就有二，山邊媽祖下午從中區萬春宮起駕時，也在民進黨將提名的立委何欣純面前停轎，令她大呼「太感動了」。

山邊媽祖今天中午12時半許抵達萬春宮，駐駕1小時半，下午2時起駕，剛出廟門，就逕直到守在門口的何欣純面前停下，何一開始不明白發生什麼事，以為自己擋到鑾轎，山邊媽祖宮副董事長劉建峰告訴她「不要動，祂來找你」，何欣純趕忙跪下拜謝媽祖，整個過程約1分鐘。

何欣純說，又驚喜又感動，剛開始還懷疑「媽祖是來找我嗎」、「為何一直靠近我」，結果真的，媽祖為自己停下來，太感動了；她會更加努力付出，為台中加油，感謝媽祖庇佑，也請媽祖庇佑台中，這是莫大的福氣，對她自己是好預兆，對台中也是好兆頭。