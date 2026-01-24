快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

聽新聞
0:00 / 0:00

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨立委何欣純（中）今早參加市議員何文海（右二）在南屯區舉辦的親子拔蘿蔔田園嘉年華會。圖／何欣純提供
民進黨立委何欣純（中）今早參加市議員何文海（右二）在南屯區舉辦的親子拔蘿蔔田園嘉年華會。圖／何欣純提供

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營人選尚未出線掀內戰。根據TVBS最新民調何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅增加。對此，何欣純今說，「對手是誰？不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，她會提出年輕人期待的政策，「走遍基層、傾聽民意」，與市民一起成長、大步向前。

2026九合一選舉

何欣純今天上午參加市議員何文海在南屯區舉辦的親子拔蘿蔔田園嘉年華會，和民眾熱情互動；針對TVBS民調顯示她在年輕族群的支持度持續攀升一事，她回應，目前的數據顯示出市民對「換新」的渴望，這對民進黨是爭取支持的契機，但最終決定權仍掌握在市民手中。並強調，未來會陸續提出更多完整的配套政策。

何欣純指出，目前的重點不在於對手是誰，而在於走遍所有基層社區，傾聽不同階層與族群的市民心聲，以打造能真正解決問題的市政政策，並認為台中作為全國第二大的年輕城市，值得更進步、更接地氣且符合民意的治理模式。她提出「市長換何欣純，市長換欣台中會創新」的口號，相信這能為台中帶來新氣象。

在具體政見方面，何欣純端出多項民生紅包，除主張普發現金以減輕市民經濟負擔，更針對長者福利承諾「只增不減」，除了延續老人健保補助，更要優化敬老愛心卡功能。此外，她主張全面補助台中市學童營養午餐，且強調不分公私立學校，要讓所有台中的孩子都能吃得飽、吃得好、吃得安全。

何欣純 民調 年輕人 民進黨

延伸閱讀

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯

盧秀燕、何欣純同場過招 何喊「普發現金」盧微笑以對

相關新聞

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

苗栗後龍山邊媽祖今天在台中贊境，上午從南屯萬和宮起駕，在有志角逐台中市長選戰的國民黨立委楊瓊瓔面前停轎3分鐘，令楊大為振...

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營人選尚未出線掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅...

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。立委楊瓊瓔分享，她今早...

綠布局北市長選戰牽動內閣改組 有一張王牌不急著打

民進黨布局2026年台北市長選戰逐漸明朗，鎖定的就是行政院副院長鄭麗君，賴清德總統將親自出馬說服；但據悉，鄭麗君不願意投入選舉的態度甚堅。民進黨人士透露，若鄭麗君堅持不上陣，行政院長卓榮泰出戰首都，也在沙盤推演劇本中，無論是Ａ、Ｂ方案哪一種，都將牽動內閣改組。

新北市藍白若不合三腳督不利？劉和然：「望聞問切」看市民的需求

新北市副市長劉和然今天出席靈鷲山捐贈清潔車活動，被問到有民調顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。...

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今舉行首場「進步基隆市民見面會」，向市民說明參選理念，現場超越百位支持者。童子瑋開出首張選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。