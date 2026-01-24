最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營人選尚未出線掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅增加。對此，何欣純今說，「對手是誰？不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，她會提出年輕人期待的政策，「走遍基層、傾聽民意」，與市民一起成長、大步向前。

何欣純今天上午參加市議員何文海在南屯區舉辦的親子拔蘿蔔田園嘉年華會，和民眾熱情互動；針對TVBS民調顯示她在年輕族群的支持度持續攀升一事，她回應，目前的數據顯示出市民對「換新」的渴望，這對民進黨是爭取支持的契機，但最終決定權仍掌握在市民手中。並強調，未來會陸續提出更多完整的配套政策。

何欣純指出，目前的重點不在於對手是誰，而在於走遍所有基層社區，傾聽不同階層與族群的市民心聲，以打造能真正解決問題的市政政策，並認為台中作為全國第二大的年輕城市，值得更進步、更接地氣且符合民意的治理模式。她提出「市長換何欣純，市長換欣台中會創新」的口號，相信這能為台中帶來新氣象。

在具體政見方面，何欣純端出多項民生紅包，除主張普發現金以減輕市民經濟負擔，更針對長者福利承諾「只增不減」，除了延續老人健保補助，更要優化敬老愛心卡功能。此外，她主張全面補助台中市學童營養午餐，且強調不分公私立學校，要讓所有台中的孩子都能吃得飽、吃得好、吃得安全。