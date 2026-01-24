新北市藍白若不合三腳督不利？劉和然：「望聞問切」看市民的需求
新北市副市長劉和然今天出席靈鷲山捐贈清潔車活動，被問到有民調顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。劉和然表示，太早進入選舉的討論，對一個城市的進步不是好事，討論「誰支持你，誰不支持你」不是重點，他提及中醫的「望聞問切」看市民的需求比較重要。
2026九合一選舉
劉和然說，新北市每年清潔車、資收車的汰換都會編列龐大經費，今年編4.7億要換134輛，但超過15年的車子還是占200多輛，捐贈可加速汰換的速度，這輛清潔車是貢寮區的第一輛。
媒體詢問蘇巧慧說最新民調顯示，她中間選民支持度最高，超越黨派認同。民調也顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。
劉和然說，民調是一個數字有高有低，對他個人來講是提醒、也是鼓勵。真正對這塊土地的貢獻不是在計較那個數字是多少。劉和然表示，太早進入選舉的討論，對一個城市的進步不是好事，距離選舉還有11個月，大家要看新北市還有哪些地方需要持續去努力。
劉表示，中醫的「望聞問切」，持續去看看市民朋友的需求，去聽聽市民朋友的聲音，找到解決的方法，切入要害，大家一起來努力，讓新北愈來愈好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言