新北市藍白若不合三腳督不利？劉和然：「望聞問切」看市民的需求

新北市副市長劉和然今天出席靈鷲山捐贈清潔車活動，被問到有民調顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。劉和然表示，太早進入選舉的討論，對一個城市的進步不是好事，討論「誰支持你，誰不支持你」不是重點，他提及中醫的「望聞問切」看市民的需求比較重要。

劉和然說，新北市每年清潔車、資收車的汰換都會編列龐大經費，今年編4.7億要換134輛，但超過15年的車子還是占200多輛，捐贈可加速汰換的速度，這輛清潔車是貢寮區的第一輛。

媒體詢問蘇巧慧說最新民調顯示，她中間選民支持度最高，超越黨派認同。民調也顯示，藍白若不合，三腳督態勢下，蘇巧慧跟藍營差距在誤差範圍。

劉和然說，民調是一個數字有高有低，對他個人來講是提醒、也是鼓勵。真正對這塊土地的貢獻不是在計較那個數字是多少。劉和然表示，太早進入選舉的討論，對一個城市的進步不是好事，距離選舉還有11個月，大家要看新北市還有哪些地方需要持續去努力。