童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋開首張支票重陽敬老金加倍發，首場進步基隆市民見面會。圖／童子瑋辦公室提供
童子瑋開首張支票重陽敬老金加倍發，首場進步基隆市民見面會。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今舉行首場「進步基隆市民見面會」，向市民說明參選理念，現場超越百位支持者。童子瑋開出首張選舉支票，現場宣布照顧長者的新春政見「重陽敬老加倍發」，65歲至99歲長者1000元加倍變成2000元。

童子瑋上午先到成功市場發春聯，受到民眾熱情歡迎，爭相合照，隨後在獅球里舉辦第一場次，他說，因為這裡是他從政生涯的起點，一路都給獅球里的鄉親照顧，才選擇把市長選舉的起跑，來跟所有一路看他長大的鄉親報告，也得到現場許多市民的鼓勵，這讓他倍感溫暖。

童子瑋說，他參選基隆市長就是要照顧我們所有市民的生活，更要將通勤族、青年父母、高齡長輩的生活放在第一順位，因此他提出「進步基隆、生活市長」的理念，就是希望市政回歸市民的生活和日常，不必追逐一時的亮點，而是長治久安的穩定。

童子瑋提出照顧長輩的市長政見「重陽敬老加倍發」，他表示，未來他當選市長，將會把目前的重陽敬老慰問金加倍發放，年滿65歲至99歲長者，以及年滿55歲至99歲原住民長者，今年領到1000元，明年就加倍變成2000元；百歲以上的人瑞長者，要從6000元加碼到1萬2000元。

童子瑋提到，今天感謝社會處前處長吳挺峰到場力挺，也感謝一路照顧他的獅球里里長林錦榮與到場的鄉親，這分熱情真的讓人很感動。他承諾，接下來會繼續走進各個社區、各個角落，把「進步基隆」的藍圖，講給更多市民聽，邀請大家一起加入改變的行列。

