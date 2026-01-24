快訊

影／前往水湳市場懇託 楊瓊瓔：尊重每一份民調

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委楊瓊瓔前往水湳市場懇託 ，與民眾互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
針對昨天公布的台中市長初選民調與對手的數據拉近，立委楊瓊瓔今天表示，每一份民調都尊重，每一個數字對她來說，既是提醒，也是鼓勵。選舉本來就不是一天兩天的事，會持續努力、持續拚，讓台中繼續向前，這才是她最在意的事情。

楊瓊瓔說，她的態度一直都很清楚，支持公平、公開、透明的初選機制，選出最強的候選人，這樣才服眾、也最有利於團結。

楊瓊瓔也強調，不管最後是誰出線，都會全力以赴，也可以在此保證，搞分裂這種親者痛仇者快的做法絕不會做，國民黨的團結比個人更重要。

立委楊瓊瓔（右）前往水湳市場懇託 ，發放春聯。記者黃仲裕／攝影
