快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

影／赴南屯市場發春聯 江啟臣：會認真參考每一份民調

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立法副院長江啟臣（中）今天前往南屯市場發放春聯，並向山邊媽祖祈求風調雨順、國泰民安，馬到成功，馬上幸福，一馬當先，金榜題名。今天也會參與山邊媽遶境活動，希望祂能結交到好朋友。記者黃仲裕／攝影
立法副院長江啟臣（中）今天前往南屯市場發放春聯，並向山邊媽祖祈求風調雨順、國泰民安，馬到成功，馬上幸福，一馬當先，金榜題名。今天也會參與山邊媽遶境活動，希望祂能結交到好朋友。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長初選進入白熱化的階段，立法院副院長江啟臣今天受訪時表示，面對民調與對手差距拉近，他會認真的參考每一份民調，有需要改進的地方，需要調整的地方也會研究，做為依據，用行動、服務爭取民眾的支持。

2026九合一選舉

江啟臣今天前往南屯市場發放春聯，同時前往萬和宮並向山邊媽祖祈求風調雨順、國泰民安，馬到成功，馬上幸福，一馬當先，金榜題名。今天也會參與山邊媽遶境活動，希望祂能結交到好朋友。

江啟臣說，宗教是台灣人的信仰中心，不過也是文化的一部份，這些年來，媽祖文化也漸漸的形成一種產業，希望信仰能教化人心，淨化社會，安定我們的國家。

立法副院長江啟臣（中）今天前往南屯市場發放春聯。記者黃仲裕／攝影
立法副院長江啟臣（中）今天前往南屯市場發放春聯。記者黃仲裕／攝影

江啟臣 信仰 媽祖

延伸閱讀

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

江啟臣、楊瓊瓔民調差距大 同框山邊媽祖台中贊境曝看法

民調數字是提醒也是鼓勵！楊瓊瓔淡定：贏回台中必全力以赴

相關新聞

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。立委楊瓊瓔分享，她今早...

蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

藍白北市議員選戰如何合作還未定，國民黨松信選區議員秦慧珠日前示警市長蔣萬安，若幫站台要謹慎。拚藍營該選區初選的滿志剛今說...

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

有藍營資深名嘴爆料，民進黨高雄市長人選賴瑞隆對大選樁腳政治掌握不到位，多名中間、偏綠金主派系樁腳已轉向接觸國民黨的柯志恩，...

國民黨名間鄉長初選出爐 蔡宗智勝出迎戰綠營陳翰立

國民黨南投縣黨部完成名間鄉鄉長初選，今天由縣黨部主委游顥公布結果，確定由縣議員蔡宗智出線，代表國民黨參選名間鄉長，迎戰民...

中間選民支持度最高 蘇巧慧：團隊受到肯定、會繼續努力

民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧今天到新北泰山公有市場掃街拜票，被問到現在是中間選民支持度最高人選，所有的民調都會列為...

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。