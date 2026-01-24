影／赴南屯市場發春聯 江啟臣：會認真參考每一份民調
國民黨台中市長初選進入白熱化的階段，立法院副院長江啟臣今天受訪時表示，面對民調與對手差距拉近，他會認真的參考每一份民調，有需要改進的地方，需要調整的地方也會研究，做為依據，用行動、服務爭取民眾的支持。
江啟臣今天前往南屯市場發放春聯，同時前往萬和宮並向山邊媽祖祈求風調雨順、國泰民安，馬到成功，馬上幸福，一馬當先，金榜題名。今天也會參與山邊媽遶境活動，希望祂能結交到好朋友。
江啟臣說，宗教是台灣人的信仰中心，不過也是文化的一部份，這些年來，媽祖文化也漸漸的形成一種產業，希望信仰能教化人心，淨化社會，安定我們的國家。
