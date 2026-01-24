神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。立委楊瓊瓔分享，她今早到台中萬和宮參與苗栗縣後龍山邊媽祖贊境起駕，「媽祖鑾轎突然停在她面前賜福約3分鐘」，讓她相當感動。廟方人員表示「楊委員，你有夠福氣，山邊媽要找你」，也讓楊瓊瓔直呼「信心倍增」。

國民黨台中市長提名陷入內戰，楊瓊瓔、江啟臣去年底宣布參選，2人皆未退讓，國民黨中央今年1月16日協調無果，2人今早8時在萬和宮同框，並且不約到傳統市場發春聯拜票。

楊瓊瓔隨後在上午9時30分到西屯水湳市場送春聯懇託拜票。她受訪時說，她在今天上午7時50分抵達萬和宮，後龍山邊媽祖鑾轎在上午8時抵達，萬和宮率與會來賓、信徒夾道迎接，媽祖鑾轎一直衝到她的前方，她以為擋到鑾轎動線，連忙退到一旁。

楊瓊瓔指出，工作人員趕緊請她往前站，並說「楊委員，你有夠福氣，山邊媽要找你」，「我當時著實嚇了一跳，真的超感動的」，沒想到神轎就這樣在她面前停駕約3分鐘，她也當場合十誠心參拜，心中十分感動。

楊瓊瓔說，她向媽祖祈求台中好上加好、越來越讚，成為更宜居的城市，也誠心向媽祖報告心願，鑾轎隨即停在她面前，讓她更覺得肩上責任重大，也提醒自己一定要更加努力。