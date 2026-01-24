快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
山邊媽祖今早在台中南屯萬和宮起駕贊境，媽祖鑾轎停留在立委楊瓊瓔前方前賜福約3分鐘」，讓她相當感動。圖／楊瓊瓔提供
山邊媽祖今早在台中南屯萬和宮起駕贊境，媽祖鑾轎停留在立委楊瓊瓔前方前賜福約3分鐘」，讓她相當感動。圖／楊瓊瓔提供

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。立委楊瓊瓔分享，她今早到台中萬和宮參與苗栗縣後龍山邊媽祖贊境起駕，「媽祖鑾轎突然停在她面前賜福約3分鐘」，讓她相當感動。廟方人員表示「楊委員，你有夠福氣，山邊媽要找你」，也讓楊瓊瓔直呼「信心倍增」。

2026九合一選舉

國民黨台中市長提名陷入內戰，楊瓊瓔、江啟臣去年底宣布參選，2人皆未退讓，國民黨中央今年1月16日協調無果，2人今早8時在萬和宮同框，並且不約到傳統市場發春聯拜票。

楊瓊瓔隨後在上午9時30分到西屯水湳市場送春聯懇託拜票。她受訪時說，她在今天上午7時50分抵達萬和宮，後龍山邊媽祖鑾轎在上午8時抵達，萬和宮率與會來賓、信徒夾道迎接，媽祖鑾轎一直衝到她的前方，她以為擋到鑾轎動線，連忙退到一旁。

楊瓊瓔指出，工作人員趕緊請她往前站，並說「楊委員，你有夠福氣，山邊媽要找你」，「我當時著實嚇了一跳，真的超感動的」，沒想到神轎就這樣在她面前停駕約3分鐘，她也當場合十誠心參拜，心中十分感動。

楊瓊瓔說，她向媽祖祈求台中好上加好、越來越讚，成為更宜居的城市，也誠心向媽祖報告心願，鑾轎隨即停在她面前，讓她更覺得肩上責任重大，也提醒自己一定要更加努力。

楊瓊瓔隨即轉往北屯區水湳市場掃街拜票，持續為爭取台中市長提名向鄉親懇託，並發送由立法院長韓國瑜與楊瓊瓔聯名的「馬上幸福」春聯。她沿途逐攤問候，與攤商及採買民眾親切互動，不少民眾主動為她加油打氣、要求合影，還熱情致贈芹菜、青蒜，祝福她「輕鬆凍蒜」，市場氣氛熱絡。

立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
山邊媽祖今早在台中南屯萬和宮起駕贊境，立法院副院長江啟臣（右）、立委楊瓊瓔（左）同框致詞，表情微妙。記者陳敬丰／攝影
山邊媽祖今早在台中南屯萬和宮起駕贊境，立法院副院長江啟臣（右）、立委楊瓊瓔（左）同框致詞，表情微妙。記者陳敬丰／攝影
山邊媽祖今早在台中南屯萬和宮起駕贊境，媽祖鑾轎停留在立委楊瓊瓔前方前賜福約3分鐘」，讓她相當感動。圖／楊瓊瓔提供
山邊媽祖今早在台中南屯萬和宮起駕贊境，媽祖鑾轎停留在立委楊瓊瓔前方前賜福約3分鐘」，讓她相當感動。圖／楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 媽祖 山邊媽

延伸閱讀

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

江啟臣、楊瓊瓔民調差距大 同框山邊媽祖台中贊境曝看法

民調數字是提醒也是鼓勵！楊瓊瓔淡定：贏回台中必全力以赴

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

相關新聞

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。立委楊瓊瓔分享，她今早...

蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

藍白北市議員選戰如何合作還未定，國民黨松信選區議員秦慧珠日前示警市長蔣萬安，若幫站台要謹慎。拚藍營該選區初選的滿志剛今說...

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

有藍營資深名嘴爆料，民進黨高雄市長人選賴瑞隆對大選樁腳政治掌握不到位，多名中間、偏綠金主派系樁腳已轉向接觸國民黨的柯志恩，...

國民黨名間鄉長初選出爐 蔡宗智勝出迎戰綠營陳翰立

國民黨南投縣黨部完成名間鄉鄉長初選，今天由縣黨部主委游顥公布結果，確定由縣議員蔡宗智出線，代表國民黨參選名間鄉長，迎戰民...

中間選民支持度最高 蘇巧慧：團隊受到肯定、會繼續努力

民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧今天到新北泰山公有市場掃街拜票，被問到現在是中間選民支持度最高人選，所有的民調都會列為...

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。