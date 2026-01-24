偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）與下屆市長人選、立委賴瑞隆（右）今天共同出席記者會活動。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（左）與下屆市長人選、立委賴瑞隆（右）今天共同出席記者會活動。記者郭韋綺／攝影

有藍營資深名嘴爆料，民進黨高雄市長人選賴瑞隆對大選樁腳政治掌握不到位，多名中間、偏綠金主派系樁腳已轉向接觸國民黨的柯志恩，高雄選情出現明顯變化，「已經起風了」。高雄市長陳其邁今天出席高捷蜜柑站長跨界聯名北港朝天宮虎爺彩繪列車首航記者會，回應表示，「我不曉得」；一旁賴瑞隆被問及此事，笑而不答。

該名藍營名嘴指出，賴瑞隆身邊經常不見「小雞」陪同，打一場高規格的市長大選戰，需要有人眾星拱月，其中牽涉盤根錯節又複雜的樁腳政治，明顯反映出賴瑞隆的經營不足，近期傳出有親綠金主和派系樁腳都轉向柯志恩，並稱「這是非常明確的消息！」

陳其邁今天被問到偏綠金主轉向，表示「我不曉得有什麼金主」，賴瑞隆則僅以笑容回應，說完「謝謝」隨即離去。

此外，賴瑞隆出線將代表民進黨對戰柯志恩後，遲未拜訪黨內初選對手邱議瑩、林岱樺及高雄市議會，僅與同為新潮流的許智傑較有接觸互動；另有網友觀察，陳其邁出席活動與柯志恩交頭接耳，冷落賴瑞隆，對此，陳其邁笑回，網友作文章、KUSO看看就好，不用把它當成新聞。

