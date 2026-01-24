快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

國民黨名間鄉長初選出爐 蔡宗智勝出迎戰綠營陳翰立

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨名間鄉長初選民調出爐，由縣議員蔡宗智（左二）代表參選，對手史雪燕（右二）表達全力支持。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部完成名間鄉鄉長初選，今天由縣黨部主委游顥公布結果，確定由縣議員蔡宗智出線，代表國民黨參選名間鄉長，迎戰民進黨籍現任鄉長陳翰立。對手史雪燕當場表態全力支持，展現黨內整合氣氛。

游顥表示，此次初選委託兩家民調公司同步電話民調，評分方式為政黨對比85%、黨內互比15%，程序公開透明，展現國民黨初選的民主機制。他指出，民調結果顯示，蔡宗智與現任鄉長的支持度差距落在3%誤差範圍內，顯示名間鄉具備翻轉綠營執政的空間。

游顥強調，初選只是開始，未來10個月將全力整合地方力量，凝聚共識投入選戰，並與南投縣長許淑華的施政方向一條線，強化地方、縣政與中央資源的連結，讓建設與政策能有效銜接，帶動名間鄉整體發展。

史雪燕則展現君子風範，表示將全力輔選蔡宗智，並分享自身在地方經營及新住民、陸配相關議題的想法。蔡宗智表示，相關建議將納入政見規劃，未來將以地方建設與鄉親福祉為優先，重視新住民發展，盼以團結形象爭取鄉民支持，推動名間鄉再升級。

國民黨名間鄉長初選民調出爐，由縣議員蔡宗智（左二）代表參選，對手史雪燕（右二）表達全力支持。圖／國民黨南投縣黨部提供
