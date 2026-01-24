國民黨名間鄉長初選出爐 蔡宗智勝出迎戰綠營陳翰立

國民黨南投縣黨部完成名間鄉鄉長初選，今天由縣黨部主委游顥公布結果，確定由縣議員蔡宗智出線，代表國民黨參選名間鄉長，迎戰民進黨籍現任鄉長陳翰立。對手史雪燕當場表態全力支持，展現黨內整合氣氛。

游顥表示，此次初選委託兩家民調公司同步電話民調，評分方式為政黨對比85%、黨內互比15%，程序公開透明，展現國民黨初選的民主機制。他指出，民調結果顯示，蔡宗智與現任鄉長的支持度差距落在3%誤差範圍內，顯示名間鄉具備翻轉綠營執政的空間。

游顥強調，初選只是開始，未來10個月將全力整合地方力量，凝聚共識投入選戰，並與南投縣長許淑華的施政方向一條線，強化地方、縣政與中央資源的連結，讓建設與政策能有效銜接，帶動名間鄉整體發展。