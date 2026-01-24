聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨名間鄉長初選出爐 蔡宗智勝出迎戰綠營陳翰立
國民黨南投縣黨部完成名間鄉鄉長初選，今天由縣黨部主委游顥公布結果，確定由縣議員蔡宗智出線，代表國民黨參選名間鄉長，迎戰民進黨籍現任鄉長陳翰立。對手史雪燕當場表態全力支持，展現黨內整合氣氛。
2026九合一選舉
游顥表示，此次初選委託兩家民調公司同步電話民調，評分方式為政黨對比85%、黨內互比15%，程序公開透明，展現國民黨初選的民主機制。他指出，民調結果顯示，蔡宗智與現任鄉長的支持度差距落在3%誤差範圍內，顯示名間鄉具備翻轉綠營執政的空間。
游顥強調，初選只是開始，未來10個月將全力整合地方力量，凝聚共識投入選戰，並與南投縣長許淑華的施政方向一條線，強化地方、縣政與中央資源的連結，讓建設與政策能有效銜接，帶動名間鄉整體發展。
史雪燕則展現君子風範，表示將全力輔選蔡宗智，並分享自身在地方經營及新住民、陸配相關議題的想法。蔡宗智表示，相關建議將納入政見規劃，未來將以地方建設與鄉親福祉為優先，重視新住民發展，盼以團結形象爭取鄉民支持，推動名間鄉再升級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言