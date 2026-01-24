中間選民支持度最高 蘇巧慧：團隊受到肯定、會繼續努力

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今天到新北泰山公有市場掃街，不僅許多民眾熱情合照，更有攤販熱情送上菜頭、鳳梨和鮮花，祝福蘇巧慧奪得好彩頭，贏得勝選。記者江婉儀／攝影

民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧今天到新北泰山公有市場掃街拜票，被問到現在是中間選民支持度最高人選，所有的民調都會列為參考，但也代表團隊能夠超越黨派的認同，受到肯定，會繼續努力

蘇巧慧表示，所有的民調都會列為參考，昨天看到中間選民的支持度最高，非常非常的感謝，這個意涵也是她一直以來相信的一樣：當一個首長，城市的首長，要服務的就是所有的市民。所以在中間選民的支持度能夠最高，也代表團隊能夠超越黨派的認同，受到肯定，會繼續努力。

蘇巧慧表示，她也會和最認真、最努力的新北市議員們，議員參選人們，一起繼續和更多的鄉親問好，努力向更多的鄉親拜年，讓他們看到誠意，民進黨的新北隊會是最強的團隊。

立委蘇巧慧今天到新北泰山公有市場掃街，不僅許多民眾熱情合照，更有攤販熱情送上菜頭、鳳梨和鮮花，祝福蘇巧慧奪得好彩頭，贏得勝選。記者江婉儀／攝影

