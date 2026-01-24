蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
滿志剛力拚國民黨內初選出線，今在「罷吳騎士團」賴苡任（右二）、李孝亮（左二）、劉思吟（左一）及其丈夫林叡（右一）陪同下，一早到光復市場聯合掃街。記者林佳彣／攝影
滿志剛力拚國民黨內初選出線，今在「罷吳騎士團」賴苡任（右二）、李孝亮（左二）、劉思吟（左一）及其丈夫林叡（右一）陪同下，一早到光復市場聯合掃街。記者林佳彣／攝影

藍白北市議員選戰如何合作還未定，國民黨松信選區議員秦慧珠日前示警市長蔣萬安，若幫站台要謹慎。拚藍營該選區初選的滿志剛今說，等初選過，相信蔣會來幫他站台；民眾黨參選人許甫認為，他的最強母雞是創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及志工團。

2026九合一選舉

滿志剛力拚黨內初選出線，今率領「罷吳騎士團」有意參選士北議員的罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任，以及有意參選中正萬華議員的罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮、召集人劉思吟及其丈夫林叡，一早到光復市場聯合掃街，尋求松信鄉親的初選。

藍營多人搶進松信選區，滿志剛說，自己深耕已有一段時間，除了獲取地方支持，也希望國民黨年輕人可互相幫助，今找了去年一起奮戰的夥伴陪掃街、衝聲量，希望大家可以一起過關。

不過，民眾黨提名許甫選松信，該選區藍營議員秦慧珠示警市長蔣萬安若幫站台「一定要謹慎」。滿志剛說，蔣要幫許站台也是等大選階段，他現在拚初選，等初選過，相信蔣會來幫他站台；如果真的藍白合，相信藍白營母雞會互相站台，只是到時兄弟登山各自努力。

許甫今早則到松山區中正里寒冬送暖活動，被問及選舉議題，他回應，「天下沒有白吃的午餐」，所以要爭取最多選票的支持，同時思考如何保有政黨主體性及核心價值。蔣萬安是國民黨議員、議員參選人的最強母雞，許認為凡事自然就好，而他的最強母雞就是創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及無私奉獻的志工團。

未來是否邀蔣萬安站台？許甫說，如果有辦與市民的交流活動，台北市大家長蔣萬安也認同並支持，如果他願意來，當然歡迎。至於如何突圍松信眾多競爭者情況，他認為，要先喚起民眾黨在地支持者出來投票，接著要表現客觀、理性且務實的態度，讓中間選民也認同自己。在多席次的議員選舉，他相信每個人表現出自己最好一面，就可以獲得選民認同，進而勝選。

中正萬華選區部分，李孝亮表示，當然希望蔣市長能夠來幫忙，不過他現在拚黨內初選，手心手背都是肉，如果蔣市長來幫他、不幫其他別人，對其他別的候選人也說不過去。

不過，民眾黨提名吳怡萱參選，李說，該選區是要看到本人，因此他以在地孩子的形象出現在大家面前，讓大家知道國民黨年輕人願意深耕中正萬華。他就是一步一腳印，目前在選區掃街、站路口、跟選民打招呼是目前既定行程。

藍營松信選區議員參選人滿志剛力拚黨內初選出線，今上午到光復市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
藍營松信選區議員參選人滿志剛力拚黨內初選出線，今上午到光復市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
民眾黨松信選區議員參選人許甫今早出席松山區中正里寒冬送暖活動。記者林佳彣／攝影
民眾黨松信選區議員參選人許甫今早出席松山區中正里寒冬送暖活動。記者林佳彣／攝影
國民黨松信選區議員參選人滿志剛力拚黨內初選出線，今率領有意參選士北議員的賴苡任（右二）、有意參選中正萬華議員的李孝亮（左二）等人到光復市場聯合掃街。記者林佳彣／攝影
國民黨松信選區議員參選人滿志剛力拚黨內初選出線，今率領有意參選士北議員的賴苡任（右二）、有意參選中正萬華議員的李孝亮（左二）等人到光復市場聯合掃街。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 柯文哲 藍白合

