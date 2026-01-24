蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

藍白北市議員選戰如何合作還未定，國民黨松信選區議員秦慧珠日前示警市長蔣萬安，若幫站台要謹慎。拚藍營該選區初選的滿志剛今說，等初選過，相信蔣會來幫他站台；民眾黨參選人許甫認為，他的最強母雞是創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及志工團。

滿志剛力拚黨內初選出線，今率領「罷吳騎士團」有意參選士北議員的罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任，以及有意參選中正萬華議員的罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮、召集人劉思吟及其丈夫林叡，一早到光復市場聯合掃街，尋求松信鄉親的初選。

藍營多人搶進松信選區，滿志剛說，自己深耕已有一段時間，除了獲取地方支持，也希望國民黨年輕人可互相幫助，今找了去年一起奮戰的夥伴陪掃街、衝聲量，希望大家可以一起過關。

不過，民眾黨提名許甫選松信，該選區藍營議員秦慧珠示警市長蔣萬安若幫站台「一定要謹慎」。滿志剛說，蔣要幫許站台也是等大選階段，他現在拚初選，等初選過，相信蔣會來幫他站台；如果真的藍白合，相信藍白營母雞會互相站台，只是到時兄弟登山各自努力。

許甫今早則到松山區中正里寒冬送暖活動，被問及選舉議題，他回應，「天下沒有白吃的午餐」，所以要爭取最多選票的支持，同時思考如何保有政黨主體性及核心價值。蔣萬安是國民黨議員、議員參選人的最強母雞，許認為凡事自然就好，而他的最強母雞就是創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及無私奉獻的志工團。

未來是否邀蔣萬安站台？許甫說，如果有辦與市民的交流活動，台北市大家長蔣萬安也認同並支持，如果他願意來，當然歡迎。至於如何突圍松信眾多競爭者情況，他認為，要先喚起民眾黨在地支持者出來投票，接著要表現客觀、理性且務實的態度，讓中間選民也認同自己。在多席次的議員選舉，他相信每個人表現出自己最好一面，就可以獲得選民認同，進而勝選。

中正萬華選區部分，李孝亮表示，當然希望蔣市長能夠來幫忙，不過他現在拚黨內初選，手心手背都是肉，如果蔣市長來幫他、不幫其他別人，對其他別的候選人也說不過去。