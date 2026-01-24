影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅增加。對此，楊瓊瓔受訪時說，對每一份民調她都尊重，每一個數字對她是提醒，也是鼓勵。但選舉不是一天兩天的事，她一定會持續努力、持續拚，讓台中繼續向前，這才是她最在意的事情。

藍營江啟臣、楊瓊瓔今早不約而同赴傳統市場發春聯拜票，江啟臣在上午8時30分到南屯市場發春聯，楊瓊瓔則是在上午9時30分到西屯區的水湳市場送春聯懇託拜票，下午4時30分到大墩十街黃昏市場懇託拜票。