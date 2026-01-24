快訊

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，且年輕人支持度大幅增加。對此，楊瓊瓔受訪時說，對每一份民調她都尊重，每一個數字對她是提醒，也是鼓勵。但選舉不是一天兩天的事，她一定會持續努力、持續拚，讓台中繼續向前，這才是她最在意的事情。

藍營江啟臣、楊瓊瓔今早不約而同赴傳統市場發春聯拜票，江啟臣在上午8時30分到南屯市場發春聯，楊瓊瓔則是在上午9時30分到西屯區的水湳市場送春聯懇託拜票，下午4時30分到大墩十街黃昏市場懇託拜票。

楊瓊瓔今早到水湳市場，沿途發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯，獲得買菜民眾、攤商熱情的歡迎，她化身「叫賣姊」，在發送春聯之際，還幫忙叫賣烤地瓜、青菜、五金百貨等，還有攤商送上芹菜等，預祝她「馬上成功」與送春聯懇託拜票，展現高人氣。

立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，化身「叫賣姊」，並發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯，展現親和力。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，化身「叫賣姊」，並發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯，展現親和力。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
民進黨立委何欣純。記者趙容萱／攝影
民進黨立委何欣純。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
立委楊瓊瓔（右）今早到水湳市場，發送立法院長韓國瑜與她聯名的「馬上幸福」春聯。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣。圖／江啟臣提供

春聯 楊瓊瓔 拜票 江啟臣 民調

