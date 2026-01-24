快訊

江啟臣、楊瓊瓔民調差距大 同框山邊媽祖台中贊境曝看法

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
山邊媽祖今天上午在台中南屯萬和宮起駕，立法院副院長江啟臣（右）、立委楊瓊瓔（左）同框致詞，表情微妙。記者陳敬丰／攝影
苗栗山邊媽祖宮今天在台中贊境，從萬和宮起駕，預計晚上抵達樂成宮駐駕數日。上午起駕時，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔一齊現身，今天一同上香祝賀，也先後提及對近期民調的看法，皆表示「會參考」。

2026九合一選舉

國民黨台中市長提名陷入內戰，楊瓊瓔、江啟臣去年底宣布參選，2人皆未退讓，從地方跑攤、市政行程到看板大戰互別苗頭，國民黨中央今年1月16日協調，江希望1月底前決定，楊期盼黨內初選，協調無果，也讓雙方陣營火氣日益上升。

江、楊持續勤跑基層，江啟臣在豐原、清水、北屯、南屯各區市場發放春聯，楊瓊瓔也瞄準市場，在北屯、北區、西屯、東區、南屯多區市場懇託，為第二次協調備足籌碼；2人偶而會在相同場合亮相，如馬拉松競賽等公開活動，互動不多。

江啟臣與楊瓊瓔今天上午8時許都現身南屯萬和宮，為山邊媽祖起駕進香祝禱。江致詞表示，感受到山邊媽祖帶來新年快樂，相信今天媽祖來台中會帶來好福氣；楊致詞說，山邊媽祖代表苗栗與台中共同發展，要誠心誠意接待媽祖。2人致詞時難得並肩同框，不過神色相當微妙，沒有多餘互動。

TVBS近日發布最新民調，江啟臣支持度54%，楊瓊瓔20%，落差相當大。江上香前受訪表示，所有的民調都會認真參考，不同媒體有不同的調查，但無論如何，擔任民意代表或準備參加選舉，都要把民調納入依據調整，他會用行動、服務爭取民眾支持，這才是最紮實的。

楊瓊瓔稍早也針對TVBS最新民調發布回應，表示尊重每一分民調，數字對她來說是提醒也是鼓勵，選舉不是一兩天的事，會繼續努力，支持用公平、公開、透明的初選機制選出最強候選人；她也保證，不管誰出線，自己都會全力以赴，絕不會搞分裂。

上午出席山邊媽祖起駕的還有立委廖偉翔、台中市副市長鄭照新、民政局長吳世瑋等人。民政局指出，山邊媽祖今天下午5時半會從樂成宮起駕，前往旱溪夜市，6時半迎來此次遶境重頭戲，攜手旱溪媽祖、梧棲浩天宮大庄媽祖，首創「三媽同遊夜市」，8時返回樂成宮，駐駕到1月31日。

江啟臣（中）表示，對所有民調都會參考，會用行動與服務爭取民眾支持。記者陳敬丰／攝影
旱溪媽祖 楊瓊瓔 山邊媽 民調 江啟臣

