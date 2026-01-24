民調數字是提醒也是鼓勵！楊瓊瓔淡定：贏回台中必全力以赴
根據TVBS民調中心昨天最新調查結果，下任台中市長國民黨內初選，江啟臣的支持度達54%、楊瓊瓔20%，雙方差距擴大至34個百分點，立委楊瓊瓔上午表示，選舉不是一天兩天的事，個人尊重每一分民調，既是提醒，也是鼓勵，強調黨內團結最重要，但不管最後是誰出線，都會全力以赴。
國民黨台中市長人選迄今未定，黨內進行協商破局，二度協商仍未定，面對民進黨確定徵召何欣純參選，讓國民黨基層感到憂心，而根據TVBS昨天最新民調，國民黨台中市長初選，江啟臣目前支持度達54%、楊瓊瓔20%，另外26%沒有表示意見，但根據黨內之前的民調，江、楊2人的民調落差近3成，這次民調更是擴大差距至34個百分點。
楊瓊瓔早上在出發前往台中水湳市場懇託前，發文表示，「每一分民調我都尊重，每一個數字對我來說，既是提醒，也是鼓勵。選舉本來就不是一天兩天的事，我會持續努力、持續拚，讓台中繼續向前，這才是我最在意的事情。」
「至於我的態度一直都很清楚，我們支持公平、公開、透明的初選機制，選出最強的候選人，這樣才服眾、也最有利於團結。」
楊並說，不管最後是誰出線，自己都會全力以赴，她也可以在此保證，「搞分裂這種親者痛仇者快的做法，我絕不會做，國民黨的團結比個人更重要。」
