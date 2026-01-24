童子瑋控他也在轉運站發面紙文宣 林沛祥反擊：早已調整不要政治化

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥回應，他確實曾在市府轉運站發放面紙文宣遭勸離，但已檢討並調整作法，反擊童不要政治化。圖／取自林沛祥臉書
林沛祥回應，他確實曾在市府轉運站發放面紙文宣遭勸離，但已檢討並調整作法，反擊童不要政治化。圖／取自林沛祥臉書

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋昨天到台北市市府轉運站內發暖暖包，台北市政府嚴正譴責違反行政中立，童指國民黨立委林沛祥也經常在轉運站發送面紙等文宣。林沛祥回應，他確實曾在市府轉運站發放面紙文宣遭勸離，但已檢討並調整作法，反擊童「用政治立場去放大檢視他人、卻對自己視而不見」。

2026九合一選舉

針對台北市政府譴責，童子瑋批台北市政府雙標，並質疑是不是「因為沒有印上國民黨黨徽才違反行政中立」。

林沛祥對此回應說，回顧幾年前，他確實曾在市府轉運站發放面紙文宣，當時也依規定遭到現場人員勸離，他已檢討並調整作法，此後便不再於市府轉運站內進行任何文宣發送行為，僅單純到現場了解客運班次與通勤人潮狀況，避免對旅客與第一線工作人員造成困擾。

林沛祥表示，針對台北市政府公共運輸處所公告的相關規定，他一向表達尊重，也明確支持公共運輸場域應維持行政中立，行政機關依法管理公共空間，本就不該被政治化，更不該被刻意貼上顏色標籤。

林沛祥指出，近期議長童子瑋長發送暖暖包一事，引發社會討論，他不做個人化的指控，只想再次強調，民意代表更應以身作則，共同維護行政中立的原則，而不是用政治立場去放大檢視他人、卻對自己視而不見，如果心中只有黨派，自然就只會看到黨徽。

林沛祥認為，關心交通議題不應分顏色、也不該被貼上黨派標籤，無論立場為何，只要是真心關心基隆通勤族、願意為交通改善付出心力，他都樂見其成。但同樣的標準，也應一致適用在所有人身上，不該選擇性解讀。

林沛祥說，他關心交通不是一天、不是一時，而是已經走到第八年，他在意的，始終只有基隆的交通狀況，和市民每天真正面對的生活問題。昨天傍晚，他我也一樣到現場持續關心通勤族，一本初衷。

林沛祥 北市 公共運輸

