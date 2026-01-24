台北市府轉運站內發暖暖包爆爭議 市府譴責政治宣傳 基隆童子瑋批雙標
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋昨天到台北市市府轉運站內發暖暖包，台北市政府認為具個人政治形象文宣，違反行政中立，表達嚴正譴責，並已即刻要求各轉運站全面落實禁止政治宣傳。童子瑋批雙標，遺憾台北市擔憂基隆同黨候選人選情，成「政治先禁」的雙標城市。
2026九合一選舉
基隆很多通勤族到台北市府轉運站轉乘上班，童子瑋昨到轉運站發暖暖包引發爭議。台北市府公運處昨表示，場站曾接獲該民代所屬機構通知，將前來發放暖暖包慰問旅客，卻並未獲知此為個人形象文宣；針對此次違規事件，要求各轉運站經營業者落實現場把關義務，若發現政治宣傳行為須立即制止並排除。
台北市府公運處說，請各界政治人物自重，市府轉運站屬公共場域，任何可能涉及特定個人、政黨或政治立場的宣傳行為，均可能涉及違反公務人員行政中立法，不符公共空間使用初衷，更可能打擾通勤旅客、干擾轉運站作業秩序。
童子瑋今在臉書回應，團隊發送以前主動致電詢問，到現場主動聯繫站務工作人員，出示暖暖包拍照，得到允許後才發送。國民黨立委林沛祥也經常在轉運站發送面紙等文宣，這已經是行之有年的關心舉止，希望北市府可以把標準說清楚，是不是「因為沒有印上國民黨黨徽才違反行政中立」。
童子瑋進步基隆辦公室說明，現場為求謹慎，請秘書主動聯繫站務人員並拍攝文宣回報，在收到了歡迎發送的回覆後才進行相關行動，現場更未見勸導或驅趕行為。對於台北市政府的反覆態度感到不解，遺憾台北市因擔憂基隆的同黨候選人選情，選擇成為「政治先禁」的雙標城市。
