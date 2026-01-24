台北市府轉運站內發暖暖包爆爭議 市府譴責政治宣傳 基隆童子瑋批雙標

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋到台北市市府轉運站內發暖暖包，引發行政中立爭議。圖／取自童子瑋臉書
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋到台北市市府轉運站內發暖暖包，引發行政中立爭議。圖／取自童子瑋臉書

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋昨天到台北市市府轉運站內發暖暖包，台北市政府認為具個人政治形象文宣，違反行政中立，表達嚴正譴責，並已即刻要求各轉運站全面落實禁止政治宣傳。童子瑋批雙標，遺憾台北市擔憂基隆同黨候選人選情，成「政治先禁」的雙標城市。

2026九合一選舉

基隆很多通勤族到台北市府轉運站轉乘上班，童子瑋昨到轉運站發暖暖包引發爭議。台北市府公運處昨表示，場站曾接獲該民代所屬機構通知，將前來發放暖暖包慰問旅客，卻並未獲知此為個人形象文宣；針對此次違規事件，要求各轉運站經營業者落實現場把關義務，若發現政治宣傳行為須立即制止並排除。

台北市府公運處說，請各界政治人物自重，市府轉運站屬公共場域，任何可能涉及特定個人、政黨或政治立場的宣傳行為，均可能涉及違反公務人員行政中立法，不符公共空間使用初衷，更可能打擾通勤旅客、干擾轉運站作業秩序。

童子瑋今在臉書回應，團隊發送以前主動致電詢問，到現場主動聯繫站務工作人員，出示暖暖包拍照，得到允許後才發送。國民黨立委林沛祥也經常在轉運站發送面紙等文宣，這已經是行之有年的關心舉止，希望北市府可以把標準說清楚，是不是「因為沒有印上國民黨黨徽才違反行政中立」。

童子瑋進步基隆辦公室說明，現場為求謹慎，請秘書主動聯繫站務人員並拍攝文宣回報，在收到了歡迎發送的回覆後才進行相關行動，現場更未見勸導或驅趕行為。對於台北市政府的反覆態度感到不解，遺憾台北市因擔憂基隆的同黨候選人選情，選擇成為「政治先禁」的雙標城市。

北市府 童子瑋

延伸閱讀

基隆自來水爆管民怨復水慢 童子瑋：加強市府監督機制及汰換舊管

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅達成協議 童子瑋籲基市落實配套讓產業前進

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

相關新聞

童子瑋控他也在轉運站發面紙文宣 林沛祥反擊：早已調整不要政治化

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋昨天到台北市市府轉運站內發暖暖包，台北市政府嚴正譴責違反行政中立，童指國民黨立委林沛祥也經...

台北市府轉運站內發暖暖包爆爭議 市府譴責政治宣傳 基隆童子瑋批雙標

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋昨天到台北市市府轉運站內發暖暖包，台北市政府認為具個人政治形象文宣，違反行政中立，表達嚴正...

綠政府減煤大跳票…中火牽動台中選情 藍綠磨刀霍霍

前總統蔡英文承諾二○二五年降低燃煤發電占比恐跳票，將牽動中台灣選情。據了解，台中市長盧秀燕二○一八年競選市長時，猛攻空汙...

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，...

哪來和解？ 張惇涵當傅崐萁面稱：花蓮縣選委會反對不在籍投票

行政院秘書長張惇涵等今下午率中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團，張惇涵針對不在籍投票議題表示，花蓮縣選委會、台北市選委...

賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，但傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。