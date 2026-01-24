中火牽動台中選情 藍綠磨刀霍霍

前總統蔡英文承諾二○二五年降低燃煤發電占比恐跳票，將牽動中台灣選情。據了解，台中市長盧秀燕二○一八年競選市長時，猛攻空汙斬斷前台中市長林佳龍連任之路，藍營不排除複製二○一八年經驗，質疑賴政府讓台中人用肺發電；綠營也評估，台中火力發電廠攻防應是選戰重中之重。

有意挑戰台中市長的立法院副院長江啟臣說，減碳脫煤是世界趨勢，台中成為零碳城市是他從政訴求。民進黨台中市長參選人何欣純說，中央已規畫六部燃氣機組，全力減煤也要穩定供電，才是負責任的態度，並反批盧秀燕就任七年，透過都市審議的方式，拖延換氣十五個月。

民進黨人士指出，民進黨執政努力讓台中火力發電廠啟動機組降載機制，也增加了空汙的防制設備。從數據來看，二○二四年較二○一四年，已經減煤六百萬噸以上、空汙也減排了七成七，且還會持續減煤。

民進黨人士表示，可以預期減煤議題將會成為在野黨選戰標的，勢必泛政治化，但是，綠營早有備而來，會以最具指標性的中火作為主軸論述，拿出數據，證明中央政府的減煤成果，避免成為選情破口。

國民黨立委廖偉翔說，二○二四年度全國電力資源供需報告預估，未來電力需求年均成長率達百分之一點七，高於過去十年的百分之一點二三，且在ＡＩ產業、半導體大規模擴廠下，實際用電需求恐怕只會更高，形同加重台中燃氣發電負擔。

廖偉翔指出，蔡英文減煤政策明顯跳票，代價卻由全民健康承擔，而台中更是在非核家園錯誤政策下，火力全開的直接受害者。如今政府卻只是不斷開會、喊口號，環境部與衛福部一月廿六日首度召開「雙部長聯席會議」，邀集國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會開會，看似周延卻刻意迴避最關鍵的問題，就是能源政策不改，汙染就不會停止，尤其大量增加天然氣所衍生的能源安全與國安風險，至今仍無解。