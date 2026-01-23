台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，年輕人支持度大幅增加。民眾黨台中市議員江和樹說，何的民調上升，「上升的指數就是年輕人」，現在支持民眾黨的年輕人慢慢在偏向，盼國民黨能加快腳步推出人選。

TVBS民調顯示，若是由江啟臣出戰，以46%領先何欣純的31%；若是由楊瓊瓔出馬，以36%險勝何欣純的34%，且年輕人支持度大幅增加。

江和樹說，根據民調，何欣純民調急起直追，原本與大幅領先的江啟臣差距「縮水」到15%，與楊瓊瓔只差2%，且年輕人支持度大幅增加；「皇帝不急，急死太監」也沒效，可以看見現在何欣純的民調慢慢上升，且上升的指數就是年輕人，現在國民黨到一月底，都快過年，人選都還沒出來，要等待到何時？民進黨已經布局多久了？