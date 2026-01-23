台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨立委何欣純。記者趙容萱／攝影

台中市長選戰，綠營由立委何欣純出戰，藍營爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商無共識掀內戰。根據TVBS最新民調，何欣純民調急起直追，年輕人支持度大幅增加。民眾黨台中市議員江和樹說，何的民調上升，「上升的指數就是年輕人」，現在支持民眾黨的年輕人慢慢在偏向，盼國民黨能加快腳步推出人選。

2026九合一選舉

TVBS民調顯示，若是由江啟臣出戰，以46%領先何欣純的31%；若是由楊瓊瓔出馬，以36%險勝何欣純的34%，且年輕人支持度大幅增加。

江和樹說，根據民調，何欣純民調急起直追，原本與大幅領先的江啟臣差距「縮水」到15%，與楊瓊瓔只差2%，且年輕人支持度大幅增加；「皇帝不急，急死太監」也沒效，可以看見現在何欣純的民調慢慢上升，且上升的指數就是年輕人，現在國民黨到一月底，都快過年，人選都還沒出來，要等待到何時？民進黨已經布局多久了？

江和樹指出，民眾黨在這次市長選舉沒有推派人選，但仍希望國民黨能整合，2024年慘痛的教訓忘了嗎？他盼國民黨能加快腳步，推出人選，拿出政見給市民了解，這才是人民想要的；現在支持民眾黨的年輕人慢慢在偏向了，「支持柯文哲的，不一定會支持國民黨候選人」，現在國民黨連人選都還沒底定，他奉勸，別演變成「歹戲拖棚」，那就難看了。

立法院副院長江啟臣。圖／江啟臣提供
國民黨立委楊瓊瓔（左）日前到南屯區大隆路黃昏市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影

民調 年輕人 何欣純 國民黨 民眾黨 楊瓊瓔 江和樹 江啟臣

