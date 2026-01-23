哪來和解？ 張惇涵當傅崐萁面稱：花蓮縣選委會反對不在籍投票

行政院秘書長張惇涵等今下午率中選會人事被提名人拜會國民黨立院黨團，張惇涵針對不在籍投票議題表示，花蓮縣選委會、台北市選委會、基隆市選委會等均認為有可行性疑慮，這是第一線選務機關的心聲，未來朝野對話都可參考。

張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄等今下午陪同中選會委員正副主委被提名人游盈隆、胡博硯，和委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義等，拜會國民黨團。

張惇涵說，中選會去年11月17日函請22個縣市選委會，就「公投綁大選」、「不在籍投票」等相關議題表達意見。下周的公聽會或審查中，相信也會是朝野委員都非常關切的議題。誠如之前朝野協商過程當中，中選會代理主委吳容輝也表示，今年九合一的選舉，不含公投的選票，多達8896種。

張惇涵表示，傅崐萁應該很關心花蓮縣的選舉，花蓮縣選委會表達書面意見，認為不在籍投票現階段全面推行具有困難。在羅智強的選區，台北市選委會有建議，應先試辦單一票種的選舉，例如公投，再適用於一般性選舉，建立社會大眾對選務工作的信任。

張惇涵表示，林沛祥跟他一樣都是基隆人。基隆市選委會明確表達，這會影響投票的正確性及公信力，不可行。不宜採取移轉投票的方式，不宜貿然實施也不具可行性。這些有很多細節，也都是第一線選務機關的心聲，未來朝野對話都可參考。

張惇涵表示，現是一月底，距離年底的九合一大選大概剩十個月的時間。他稍微查了一下，有立委身分、在不同政黨，已被提名為縣市長的參選人，或是已表態要爭取為縣市長參選人的立法委員，大概有20位。有些縣市甚至還超過兩位，比方國民黨在台中市目前就有兩位委員正進行黨內的競爭跟初選。加上前面提到的有8896種選票，時間非常緊迫。

張惇涵指出，希望這是好的開始，行政院提出被提名人是職責，立法院審議是立法院的權利。希望在接下來的審議過程當中，能夠理性、如期審議，讓無論是選舉人、被選舉人，每個台灣人公民權都能夠得到最好的保障，讓年底九合一大選選務順利圓滿，讓每個公民權利都能夠獲得最公平、最公正、最公開的聲張。