快訊

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台南市長由陳亭妃（中）參選，黨主席賴清德（左一）站台支持，圖為兩人會前互動。記者曾原信／攝影。報系資料照
台南市長由陳亭妃（中）參選，黨主席賴清德（左一）站台支持，圖為兩人會前互動。記者曾原信／攝影。報系資料照

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，但傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介選。對此，台北市議員游淑慧指出，講這些沒用的廢話，看得出民進黨黨中央多不爽陳亭妃，公然影射陳亭妃私通藍白。

2026九合一選舉

民進黨今傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介選，對此，民進黨秘書長徐國勇今天表示，藍白介入就不是現在才開始，早就在介選；賴清德的意思是，民調要不斷地精進。

對於民進黨台南的初選藍白有沒有介選？游淑慧指出，第一，有介選又如何？「我們承認了，那你賴清德要換妃嗎？」還是要重新初選？

游淑慧也說，「我個人認為真的有啦」選舉就是要這樣啊，當然要想辦法讓民進黨最弱候選人出線；過去民進黨支持者也會灌水國民黨初選民調。所以這次台南的藍白支持，應該接到電話已經很努力的支持林俊憲委員了。「讓差距努力縮到最小」。

針對藍白介選，台北市議員游淑慧在臉書指出，看得出民進黨黨中央多不爽陳亭妃。圖／取自游淑慧臉書
針對藍白介選，台北市議員游淑慧在臉書指出，看得出民進黨黨中央多不爽陳亭妃。圖／取自游淑慧臉書

民進黨 藍白 介選 賴清德 陳亭妃 游淑慧 林俊憲

延伸閱讀

影／陳亭妃過初選王世堅兌承諾 兩人31日台南再合體

【重磅快評】拒絕切割郭信良 陳亭妃能擋下賴系三劍？

獲民進黨台南市長提名 陳亭妃今啟動鐵馬謝票

不簽台南議會黨團3點協議 陳亭妃：簽了互信就不夠

相關新聞

賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，但傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介...

迎戰九合一選舉 挺鄭麗文大老籲重新撐起國民黨脊梁

國民黨縣市長提名多個縣市卡關，引發基層極度憂慮，值此敏感時刻，國民黨立院黨團中午特地邀請異康公司董事長、綽號CK楊的楊建...

公墓華麗轉型！2次競選總部都設大里 盧秀燕今送上「大禮」

台中市大里區仁化、仁德市民活動中心今啟用。市長盧秀燕致詞時說，「兩次競選市長總部都設在大里，我對大里情有獨鍾！」為給鄉親...

國民黨新竹縣長初選激戰 陳見賢能否獲白營粉絲支持引熱議

國民黨新竹縣長提名之爭由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，黨中央最終以「73制」定調初選機制。粉專「尚書大人真機靈」分析選情...

深耕超過8年…時力提名3竹市議員拚連任 王婉諭盼用專業引領市政

時代力量今天召開新竹市提名記者會，宣布時力3位新竹市議員力拚連任。時力黨主席王婉諭表示，時力在新竹市深耕超過8年，當市民...

民進黨彰化提名第一選區增1席不初選 二選區27日民調

民進黨彰化縣黨部日前完成2026年地方公職人員選舉登記作業，因多個選區出現登記超額情形，縣黨部近日陸續完成部分協調並拍板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。