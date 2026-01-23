賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，但傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介選。對此，台北市議員游淑慧指出，講這些沒用的廢話，看得出民進黨黨中央多不爽陳亭妃，公然影射陳亭妃私通藍白。

民進黨今傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介選，對此，民進黨秘書長徐國勇今天表示，藍白介入就不是現在才開始，早就在介選；賴清德的意思是，民調要不斷地精進。

對於民進黨台南的初選藍白有沒有介選？游淑慧指出，第一，有介選又如何？「我們承認了，那你賴清德要換妃嗎？」還是要重新初選？

游淑慧也說，「我個人認為真的有啦」選舉就是要這樣啊，當然要想辦法讓民進黨最弱候選人出線；過去民進黨支持者也會灌水國民黨初選民調。所以這次台南的藍白支持，應該接到電話已經很努力的支持林俊憲委員了。「讓差距努力縮到最小」。