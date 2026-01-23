快訊

迎戰九合一選舉 挺鄭麗文大老籲重新撐起國民黨脊梁

聯合報／ 記者陳洛薇
國民黨立院黨團與智庫今天餐敘，特別邀請異康公司董事長、綽號CK楊的楊建綱出席，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」進行專題演講，圖左為楊建綱。圖為讀者提供
國民黨立院黨團與智庫今天餐敘，特別邀請異康公司董事長、綽號CK楊的楊建綱出席，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」進行專題演講，圖左為楊建綱。圖為讀者提供

國民黨縣市長提名多個縣市卡關，引發基層極度憂慮，值此敏感時刻，國民黨立院黨團中午特地邀請異康公司董事長、綽號CK楊的楊建綱出席黨團餐敘，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」進行專題演講；楊強調，重返執政要有論述與具體作法，要如何說服這個世代，問題核心在於政黨定位而非年輕化，關鍵是要重建而非懷舊而已。

2026九合一選舉

楊建綱在去年國民黨主席選舉期間，操盤協助鄭麗文當選黨主席，此次應邀出席立院黨團進行演說，也引發不少聯想；特別是演講題目是「重新撐起國民黨那根脊梁」，有立委私下議論，這是否也暗示提醒現階段的國民黨中央太軟弱或缺乏論述？特別是縣市長提名紛擾不斷，支持者對於保住地方版圖、重返執政也抱持出現質疑聲浪。

出席餐會包括中央黨部副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、蕭旭岑、智庫執行長張顯耀、副執行長楊永明、大陸事務部主任張雅屏、中常委李德維、劉大貝等黨務主管；李乾龍也提到，這次是智庫與黨團的交流，針對國際兩岸局勢、法案進度交換意見，希望未來建立慣例，讓國民黨保持戰鬥力。

因應軍購特別條例以及台美關係衝擊，楊建綱一針見血說，民進黨政府定義是「印太民主友盟對抗極權」，問題是「友盟算是真正的盟友嗎？」還是台灣是被關在印太聯盟門外的孤兒？政府不能自欺欺人。

對於1.25兆軍購特別條例，楊建綱也說，在10年建軍構想或5年兵力整建計畫之下，任何武器採購都有建案程序，包括成立「武獲室」來辦理，這次特別條例的軍購有符合嗎？其次，1.25兆台幣是武器採購，加上後勤維修，推估未來光是每年的年度國防預算高達1.4兆元，幾乎占歲出50%，這是否造成排擠效果？政府要如何拚經濟民生？

至於台美關稅部分，楊建綱也形容這是「生前契約」，台積電整個產業鏈被美國搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，幾十兆產值免費奉送，台灣無條件協助美國成為半導體最大競爭者，他還對著立委徐欣瑩笑稱「竹科整個被掏空，妳還要選新竹縣長？」

面對美國的壓力，楊建綱建議，在野黨必須硬起來，透過立法包括建立科技保障措施例如「半導體晶片對外投資國安保護條例」，將先進製程留在台灣；其次，透過法令鬆綁與進一步開放，吸引全世界的人才與資金，重新打造台灣的新藍海戰略，透過開放作為成長引擎，將資金導入公共建設等基礎工程。

楊建綱強調，重新撐起國民黨的那根脊梁，國民黨才有機會重新執政，中華民國才有美好的明天。

