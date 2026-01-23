公墓華麗轉型！2次競選總部都設大里 盧秀燕今送上「大禮」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區仁化、仁德市民活動中心今啟用。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德市民活動中心今啟用。記者趙容萱／攝影

台中市大里區仁化、仁德市民活動中心今啟用。市長盧秀燕致詞時說，「兩次競選市長總部都設在大里，我對大里情有獨鍾！」為給鄉親一個能夠聯誼、辦喜事的場所，台中市政府自籌5038萬元，打造3層樓活動中心；她也提及，她2任市長今年到期，但盼在地議員不分藍綠白都能高票連任。

盧秀燕致詞時說，大里區人口逾21萬人，規畫東榮立體停車場、益民國小、成功國中及立新國中地下停車場 ，增加車位數量，也要提供活動中心供市民使用。今日啟用要特別感謝在地議員林碧秀、蘇柏興、張芬郁、林德宇、李天生、江和樹，與仁化里長陳宗興、仁德里長林志忠多年爭取，以及市議會對預算的支持，施政不分黨派，活動中心今日才能順利啟用。

盧秀燕指出，市府此次投入5038萬元，興建地上3層樓市民活動中心，1樓規畫可彈性運用的多功能空間，2至3樓設置研習教室，提供安全舒適的室內場地，並結合周邊公園、籃球場及機車練習場等設施，滿足里民使用需求。希望活動中心落成能夠成為仁化、仁德里民新年禮物。

盧秀燕提及，現任藍綠白議員都很支持大里建設，而自己施政也不分黨派，雖然她不能再選了，因為第2任市長今年到期，不過人要知道感恩，希望年底不僅仁化、仁德里長可以高票當選外，現任6位議員也能高票連任。

民政局長吳世瑋表示，市府團隊在有限的空間與經費條件下，規畫多功能育樂場域，建築採三面開門設計，開放廁所供鄰近遊憩民眾共享；周邊設置停車空間及人行步道，戶外規畫廣場與綠地，延伸仁化公園開闊舒適意象。

大里區長鄭正忠說，活動中心廁所規畫提高女性使用比例，男女廁間數以1比5配置（小便斗不計入）；蹲式與坐式馬桶配比為3比2。場館設置無障礙設施，並配置空調、影音設備、布簾、摺疊桌椅、舞台、飲水機、監視器及保全系統等設施，全面滿足里鄰多元使用需求。

台中市大里區仁化、仁德市民活動中心今啟用。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德市民活動中心今啟用。記者趙容萱／攝影

