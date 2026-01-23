國民黨新竹縣長初選激戰 陳見賢能否獲白營粉絲支持引熱議

國民黨新竹縣長提名之爭由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，黨中央最終以「73制」定調初選機制。粉專「尚書大人真機靈」分析選情，強調藍白合才有勝選機會，但若提名陳見賢民眾黨挺不下去。對此陳陣營回應尊重國民黨初選制度。

長期挺民眾黨前主席柯文哲的臉書社團「尚書大人真機靈」貼文表示，民眾黨的支持者都是高知識分子居多，難道真的要推陳見賢這樣的人，來測試年輕支持者的忍耐力？而且陳見賢自己民調都已經一對一輸民進黨竹北市長鄭朝方了，還想推開放競選讓藍營多人參選。

「尚書大人真機靈」強調，完全不認識立委徐欣瑩，也不認識陳見賢，只知道如果不提名徐欣瑩這種博士級人選，讓具爭議背景的陳見賢選新竹縣長的話，嚴重程度真的不是開玩笑的。

對於背景爭議，陳見賢昨也在臉書貼文，黨內初選關頭，黑函與抹黑如影隨形，但至今他的抽屜裡始終放著「無刑事紀錄證明書」（俗稱良民證）。陳強調，無論有心人想抹黑造謠，「我不是黑道，更不是流氓」。

對於粉專的說法，徐欣瑩陣營也指出，自己最在意的是初選過程的公平性，認為陳見賢在宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源進行電話拜票、於群組攻擊其他有意參選的黨內同志，甚至使黨部淪為個人競選文宣的加工平台，形同「球員兼裁判」。正因這些頻繁且具爭議的行為，才持續主張以全民調方式進行初選，以確保競爭的公正性。

陳見賢團隊則表示，「尊重國民黨初選制度」，並提出國民黨主席鄭麗文日前主持中常會時的說法，強調國民黨一定大開大闔，依照黨內制度走，沒有內定與黑箱，請大家不用緊張與太過焦慮。她並呼籲參選同志展現君子之爭、最佳的運動員精神，「既然是黨內同志，就不要忘記我們真正的對手跟敵人是誰。」

民眾黨新竹黨部高層則表示，對於藍營的初選不介入，民眾黨一定會力挺國民黨提名人選，雙方合作也會在國民黨初選人選決定後再討論合作方向。

對於有人表達「不服」並希望改採「全民調」方式，國民黨新竹縣黨部表示，仍會依黨中央既定提名機制相關辦法辦理執行。