深耕超過8年…時力提名3竹市議員拚連任 王婉諭盼用專業引領市政

中央社／ 台北23日電
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片
時代力量今天召開新竹市提名記者會，宣布時力3位新竹市議員力拚連任。時力黨主席王婉諭表示，時力在新竹市深耕超過8年，當市民荷包的守門人，不當任何人的附庸，希望他們繼續用專業引領市政，並且定義新政治的監督標準。

2026九合一選舉

王婉諭今天與時力新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊召開「定義新政治監督標準：時代力量2026新竹市提名」記者會時，作上述表示。

王婉諭指出，時力的監督不看顏色只問是非，以新竹棒球場案為例，跨越2任政府，從民進黨到台灣民眾黨執政，只要做得不好，時力一律追究，雖然這種對事不對人的精神，讓時力常被貼上側翼或背骨的標籤，但時力真正在乎的，是要捍衛人民辛苦工作繳稅的血汗錢。

林彥甫指出，雖然在地方談監督往往吃力不討好，容易成為被攻擊的箭靶，甚至拿不到市府資源，但他始終堅持為市民把關預算，仔細審視市府的重大施政。

蔡惠婷表示，時力在市政議題上的專業問政，長年下來早已受到肯定，她最在意的事情就是教育與兒少保護，任內也大力推動許多重要制度與建設，包括把關幼托安全與品質、促成校園廚房的建置、人本交通落實等。

廖子齊則以「香山有事找子齊，新竹需要有時力」為核心訴求。她說，過去7年處理陳情案超過2500件，並推進多項進步立法，在人本交通、長照社福，環境與文資保存上從未偏廢。

新竹 時代力量 王婉諭

