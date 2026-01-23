民進黨彰化提名第一選區增1席不初選 二選區27日民調

民進黨彰化縣黨部日前完成2026年地方公職人員選舉登記作業，因多個選區出現登記超額情形，縣黨部近日陸續完成部分協調並拍板相關處理方式。其中，彰化縣第一選區決定增加提名1席，將不辦理初選；第二選區與花壇及福興鄉長選舉則改採民調決勝負，第七選區續行協調。

下屆彰化縣議員選舉中，民進黨第一選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）原訂提名5席，登記人數一度達7人，前縣長翁金珠外甥女翁慧玟因改名問題宣布退出。縣黨部經進一步協調後，決議增加1席提名，並不辦理初選，由林世賢、林世明、莊陞漢、李成濟、許雅琳、楊子賢等6人直接代表民進黨參選縣議員。

彰化縣黨部主委楊富鈞表示，感謝翁慧玟與團隊為顧全第一選區團結及縣長選情，選擇禮讓退出；考量其餘6人皆為現任縣議員、彰化市長及芬園鄉長，具備一定地方基礎，縣黨部因此決定不辦理初選。

第二選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）方面，4人登記角逐3席縣議員，縣黨部將於1月27日進行初選民調。參與者包括轉戰縣議員的福興鄉長蔣煙燈、尋求連任的縣議員藍駿宇、鹿港鎮景福里長蔡宗源之子蔡匡威，以及曾參選鹿港鎮長的施喻旋。

第七選區則有3人競逐2席，包括前縣議員黃盛祿之妻陳似梅、爭取連任的李俊諭，以及前縣議員江熊一楓。江熊一楓因涉助理費案，去年底遭檢方羈押，由其夫婿、前立委江昭儀代為完成登記；縣黨部指出，執委會已通過其登記資格，後續將進行提名協調作業。

另外，鄉鎮市長部分也出現登記超額情形。福興鄉由鄉公所秘書陳巧芬與鄉民代表黃厚綿登記參選，花壇鄉則有上屆參選失利的葉繼元與現任鄉民代表許澤鈿角逐。由於協調未果，縣黨部將以民調決定人選，福興鄉民調訂於1月28日舉行，花壇鄉則於1月30日辦理。