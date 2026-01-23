姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯

立法院副院長江啟臣一向以台中市山線為根據地，近日為爭取國民黨的黨內初選，開始展開鐵人行程，今天一早至清水第一公有市場發送春聯外，昨晚更參加巨大（捷安特）公司尾牙活動，面對席開200桌的員工，稱讚台灣自行車業揚名海外，國際自由車大賽中，都可以看到捷安特車手的賽車身影，扮演全球供應鏈中的關鍵角色。

江啟臣的「海線大反攻」從月初在鎮瀾宮前發放春聯開始，上周更前往大甲第二公有零售市場、都城隍廟及外埔等地發春聯，並向鄉親拜個早年，昨晚與民進黨立委蔡其昌、何欣純先後在巨大集團尾牙時，上台致詞表示，捷安特以中部為核心聚落，以高階製造能力，共同打造台灣成為「自行車王國」優秀表現。

早上7點半就現身清水市場拜早年，江啟臣說，這是每天日常行程，每天忙於立院會議也要跟地方選民服務，兼顧中央與地方的橋梁，將人民心聲跟地方建設照顧好，以行動表達對地方未來發展的堅持，同時將民眾心聲帶進立院，面對民進黨何欣純參戰，江啟臣強調以行動堅持地方建設，爭取黨內提名。