快訊

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天一早至清水第一公有市場發送春聯。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣今天一早至清水第一公有市場發送春聯。記者黑中亮／攝影

立法院副院長江啟臣一向以台中市山線為根據地，近日為爭取國民黨的黨內初選，開始展開鐵人行程，今天一早至清水第一公有市場發送春聯外，昨晚更參加巨大（捷安特）公司尾牙活動，面對席開200桌的員工，稱讚台灣自行車業揚名海外，國際自由車大賽中，都可以看到捷安特車手的賽車身影，扮演全球供應鏈中的關鍵角色。

2026九合一選舉

江啟臣的「海線大反攻」從月初在鎮瀾宮前發放春聯開始，上周更前往大甲第二公有零售市場、都城隍廟及外埔等地發春聯，並向鄉親拜個早年，昨晚與民進黨立委蔡其昌、何欣純先後在巨大集團尾牙時，上台致詞表示，捷安特以中部為核心聚落，以高階製造能力，共同打造台灣成為「自行車王國」優秀表現。

早上7點半就現身清水市場拜早年，江啟臣說，這是每天日常行程，每天忙於立院會議也要跟地方選民服務，兼顧中央與地方的橋梁，將人民心聲跟地方建設照顧好，以行動表達對地方未來發展的堅持，同時將民眾心聲帶進立院，面對民進黨何欣純參戰，江啟臣強調以行動堅持地方建設，爭取黨內提名。

地方人士以前，針對2026年台中市長選舉，由於海線過去一直是扮演「關鍵少數」的角色，來回數十萬的勝負差距，過去不僅是林佳龍擊敗胡志強的重要因素，也是盧秀燕以中火議題反擊林佳龍成功的關鍵，由於何欣純以「清水媳婦」自居，而立委楊瓊瓔更強調爸爸媽媽仍住在清水，以清水為「娘家」，讓引發藍營內部競爭的「姐弟之爭」，海線選民票數雖不是大票倉，但隱然成為兵家必爭之地。

立法院副院長江啟臣今天一早至清水第一公有市場發送春聯。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣今天一早至清水第一公有市場發送春聯。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣昨晚參加巨大（捷安特）公司尾牙活動。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣昨晚參加巨大（捷安特）公司尾牙活動。記者黑中亮／攝影

江啟臣 何欣純 春聯 楊瓊瓔

延伸閱讀

國民黨台中市長姊弟之爭 他分析「楊瓊瓔為什麼不退」2大關鍵原因

江啟臣和楊瓊瓔擁護者網內互打？支持者籲：槍口對外

影／台美關稅底定 江啟臣：會努力為產業找出路

影／藍營台中市長人選陷僵局？楊瓊瓔：與江啟臣感情很好

相關新聞

認新北市長民調落後 黃國昌：60歲以上輸到慘不忍睹

美麗島電子報今日公布最新新北市長民調，若三腳督，台北市副市長李四川支持度34.2%、民進黨立委蘇巧慧32.7%，民眾黨主...

國民黨議員示警替民眾黨站台「一定要謹慎」 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安上午赴大安區參加「與里長有約」，針對民眾黨參選北市議員，媒體提問是否會替民眾黨議員站台？蔣萬安說，離選舉還...

民調指李四川是最有潛力新北市長人選？侯友宜：按照既有節奏找人

根據美麗島最新民調數據，2026新北市長選戰可能候選人中，台北市副市長李四川是最有潛力人選，民進黨立委蘇巧慧基本盤穩固。...

遭指知名度不足 劉和然：深度了解新北最重要

有意參選新北市長，但遭指知名度不足的新北市副市長劉和然今天表示，未來的新北市長除知名度，最重要還是深度了解這城市，如果無...

姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯

立法院副院長江啟臣一向以台中市山線為根據地，近日為爭取國民黨的黨內初選，開始展開鐵人行程，今天一早至清水第一公有市場發送...

為台南市長選舉加持！謝龍介推出與韓國瑜、蔣萬安聯名春聯

國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安推出「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，一起向台南鄉親獻上新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。