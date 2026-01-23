姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯
立法院副院長江啟臣一向以台中市山線為根據地，近日為爭取國民黨的黨內初選，開始展開鐵人行程，今天一早至清水第一公有市場發送春聯外，昨晚更參加巨大（捷安特）公司尾牙活動，面對席開200桌的員工，稱讚台灣自行車業揚名海外，國際自由車大賽中，都可以看到捷安特車手的賽車身影，扮演全球供應鏈中的關鍵角色。
2026九合一選舉
江啟臣的「海線大反攻」從月初在鎮瀾宮前發放春聯開始，上周更前往大甲第二公有零售市場、都城隍廟及外埔等地發春聯，並向鄉親拜個早年，昨晚與民進黨立委蔡其昌、何欣純先後在巨大集團尾牙時，上台致詞表示，捷安特以中部為核心聚落，以高階製造能力，共同打造台灣成為「自行車王國」優秀表現。
早上7點半就現身清水市場拜早年，江啟臣說，這是每天日常行程，每天忙於立院會議也要跟地方選民服務，兼顧中央與地方的橋梁，將人民心聲跟地方建設照顧好，以行動表達對地方未來發展的堅持，同時將民眾心聲帶進立院，面對民進黨何欣純參戰，江啟臣強調以行動堅持地方建設，爭取黨內提名。
地方人士以前，針對2026年台中市長選舉，由於海線過去一直是扮演「關鍵少數」的角色，來回數十萬的勝負差距，過去不僅是林佳龍擊敗胡志強的重要因素，也是盧秀燕以中火議題反擊林佳龍成功的關鍵，由於何欣純以「清水媳婦」自居，而立委楊瓊瓔更強調爸爸媽媽仍住在清水，以清水為「娘家」，讓引發藍營內部競爭的「姐弟之爭」，海線選民票數雖不是大票倉，但隱然成為兵家必爭之地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言