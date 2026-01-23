遭指知名度不足 劉和然：深度了解新北最重要

有意參選新北市長，但遭指知名度不足的新北市副市長劉和然今天表示，未來的新北市長除知名度，最重要還是深度了解這城市，如果無法無縫接軌，對急速發展的新北相當可惜。

部分民意調查指劉和然知名度不足，可能被邊緣化。

劉和然受訪表示，民調數字本來就會高高低低，而在新北待39年的他是事務官出身，知名度部分當然需持續努力。

至於被外界視為可能參選的台北市副市長李四川，劉和然說，李四川有高民調對中國國民黨是很大肯定，但新北幅員遼闊，如果不了解這城市，一定出現空窗期，他也呼籲有心要服務新北的人，不要把新北當實習場域、過客，要趕快了解新北。

此外，新北市長侯友宜在新北泰山區行動治理座談會前，接受媒體聯訪表示，選舉有過程、期待、壓力與鞭策，會按既有節奏找出最適當的人承擔，不斷延續新北市政。