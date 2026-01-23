認新北市長民調落後 黃國昌：60歲以上輸到慘不忍睹

美麗島電子報今日公布最新新北市長民調，若三腳督，台北市副市長李四川支持度34.2%、民進黨立委蘇巧慧32.7%，民眾黨主席黃國昌15.4%。對此，黃國昌說，他在60歲以上民眾支持度「輸到慘不忍睹」，因此2月1日卸任立委後，會多花時間跟壯世代長輩好好溝通。

美麗島電子報民調顯示，若藍白合，李四川對決蘇巧慧，李四川支持度獲45.8%、蘇巧慧36%，差距9.8個百分點；若三腳督由李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選，李四川支持度為34.2%，蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%。媒體詢問，是否影響布局新北的步調？黃國昌說，不會影響他的步調，也不會影響藍白整合，對於任何民調結果，態度都是尊重、繼續努力。

黃國昌指出，那個民調比較有趣的部分，40歲以下即使三腳督，支持度最高的是他；但是60歲以上「真的輸到慘不忍睹。」他很感謝美麗島電子報董事長吳子嘉的民調，讓自己知道努力的方向。2月1日後會多花一點時間跟壯世代長輩好好地溝通，讓他們相信國昌是一個溫暖而富有人性、值得託付的新北市長候選人。