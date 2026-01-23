賴總統「很清楚」台南藍白介選嚴重？徐國勇：民調要不斷精進

民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃出線，但傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有沒有介選。對此，民進黨秘書長徐國勇今天表示，藍白介入就不是現在才開始，早就在介選；賴清德的意思是，民調要不斷地精進。

陳亭妃初選民調勝過立委林俊憲，將代表民進黨角逐台南市長選舉。據了解，民進黨中執委黃守達21日在中執會表示，相較高雄、嘉義，台南的藍白介選情況嚴重；賴清德雖然裁示在不干擾競選步調的前提下，於適當時機進行研究與檢視，但賴也強調，自己來自台南，藍白此次有沒有介選，他很清楚。

徐國勇上午出席活動時被問及台南是否有藍白介選情況，他表示，藍白介入就不是現在才開始，他們早就在介選。民進黨有各種民調方式，包括用排藍、用加權，對比本身就是排藍民調。「所以其實我們的民調公平、公開、公正，沒有任何問題。」

不過，徐國勇說，當然民進黨各種民調會再繼續精進，每個民調公司都是一樣。民調是社會科學，社會科學就是沒有絕對性，太陽從東邊出來，不管到東半球、西半球、北半球、南半球、哪一個國家都一樣；可是社會科學就會有誤差，就會不一樣。

徐國勇表示，譬如有的國家有通姦罪，有的國家就沒有通姦罪；有的國家可以同性婚姻，有的國家就沒有，這就是社會科學不一樣。社會科學在基本上，民調就是屬於一部分，要不斷精進，「所以主席的意思是這樣子。」