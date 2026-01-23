影／陳亭妃過初選王世堅兌承諾 兩人31日台南再合體

立法委員陳亭妃今天宣布，將於1月31日下午2時40分在台南永康西城滿福學城與立法委員王世堅合體登場，兌現初選期間對台南支持者的承諾。

陳亭妃表示，王世堅1月11日到訪台南時，外界關注其春聯「一馬當堅」的意涵，王世堅當時直言，只要陳亭妃順利通過初選，便一定會再回到台南。如今說到做到，讓許多支持者深受感動，也再次展現政治承諾必須落實的價值。

她指出，在政治領域中，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，這正是外界稱王世堅為「扶龍王」的原因所在。近期她推出的「一馬當先」春聯，與王世堅的「一馬當堅」理念相互呼應，不論是「當先」或「當堅」，核心精神都是站在人民最前線，讓民意成為前進方向。

陳亭妃也特別感謝王世堅在農曆年前行程緊湊之際，仍願意再度南下，即使只能短暫停留，依然親自出席活動。她強調，這不僅是一場造勢行動，更是「信守承諾」的具體展現。