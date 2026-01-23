民調指李四川是最有潛力新北市長人選？侯友宜：按照既有節奏找人

根據美麗島最新民調數據，2026新北市長選戰可能候選人中，台北市副市長李四川是最有潛力人選，民進黨立委蘇巧慧基本盤穩固。新北市長侯友宜今受訪表示，選舉就是有過程，有期待、有壓力、有鞭策，會按照既有節奏，找出最適當的人來承擔，讓新北市政能夠不斷地延續下去。

侯友宜今出席泰山區行動治理座談會前受訪，美麗島同份民調也調查，侯友宜個人滿意度有68%，但覺得應該給國民黨繼續執政的人則是有34％，然後認為要換黨做做看的有四成。

侯友宜表示，謝謝市民的鼓勵，從這份資料裡面可以看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨。所以一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，來延續整個市政的推動，讓市政能夠棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。