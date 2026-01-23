嘉市藍白陣營3市長參選人搶當黃敏惠接班人 選戰暗潮洶湧
嘉義市長選戰，綠營完成市長提名立委王美惠參選，以及議員提名布局，藍白陣營動向受關注。藍白陣營3位市長參選人、民眾黨徵召提名立委張啓楷、國民黨市議員鄭光宏、醫師翁壽良，都搶當4任市長黃敏惠「接班人」，形成選戰微妙也最受矚目競逐焦點。
2026九合一選舉
黃敏惠未栽培接班人，至今未表態挺特定市長參選人，強調民主聖地選民選好人才，不看政黨顏色，黃敏惠長期深耕，擁有高知名度與民意支持，能否獲得黃認同、同台或背書，被外界解讀為選情加分關鍵。也因此，藍白3位參選人公開場合頻頻與黃敏惠同框互動，象徵意味濃厚。
張啓楷在民眾黨前主席柯文哲擔任競選總幹事後，聲勢快速拉抬，連續3個周末掃街造勢，主打福利政策搶攻選票。除國中小學生免費、社宅與敬老卡升級等政見外，積極向藍營支持者與地方人士招手，在座談與地方活動中，擴大支持面，被視為跨陣營選戰布局。
鄭光宏、翁壽良穩紮穩打跑基層，累積地方實力。2人同樣不缺席重要公開行程，爭取曝光互動機會，希望在市民心中建立「延續市政、承接經驗」形象。面對張啟楷被外界解讀「挖藍營牆腳」，鄭光宏強調兄弟登山、各自努力，最終藍白整合出最具勝算的人選。
張啓楷昨晚現身黃敏惠與媒體歲末餐會，引發外界揣測，市府未邀中央及地方民代參加。對此，黃敏惠強調嘉義民主聖地，選民不看政黨顏色，不必過度解讀任何互動。在藍白未整合、國民黨提名機制未明朗下，誰能成功搶佔「黃敏惠接班人」，牽動藍白支持者投票流向。隨著3位參選人持續卡位、較勁，市長選戰會越來越濃。
