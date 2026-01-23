快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

嘉市藍白陣營3市長參選人搶當黃敏惠接班人 選戰暗潮洶湧

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰，藍白陣營動向受關注。藍白陣營3位市長參選人、民眾黨徵召提名立委張啓楷（自左至右）、國民黨市議員鄭光宏、醫師翁壽良，都搶當4任市長黃敏惠「接班人」，形成選戰微妙也最受矚目競逐焦點。圖／本報資料照片
嘉義市長選戰，藍白陣營動向受關注。藍白陣營3位市長參選人、民眾黨徵召提名立委張啓楷（自左至右）、國民黨市議員鄭光宏、醫師翁壽良，都搶當4任市長黃敏惠「接班人」，形成選戰微妙也最受矚目競逐焦點。圖／本報資料照片

嘉義市長選戰，綠營完成市長提名立委王美惠參選，以及議員提名布局，藍白陣營動向受關注。藍白陣營3位市長參選人、民眾黨徵召提名立委張啓楷、國民黨市議員鄭光宏、醫師翁壽良，都搶當4任市長黃敏惠「接班人」，形成選戰微妙也最受矚目競逐焦點。

2026九合一選舉

黃敏惠未栽培接班人，至今未表態挺特定市長參選人，強調民主聖地選民選好人才，不看政黨顏色，黃敏惠長期深耕，擁有高知名度與民意支持，能否獲得黃認同、同台或背書，被外界解讀為選情加分關鍵。也因此，藍白3位參選人公開場合頻頻與黃敏惠同框互動，象徵意味濃厚。

張啓楷在民眾黨前主席柯文哲擔任競選總幹事後，聲勢快速拉抬，連續3個周末掃街造勢，主打福利政策搶攻選票。除國中小學生免費、社宅與敬老卡升級等政見外，積極向藍營支持者與地方人士招手，在座談與地方活動中，擴大支持面，被視為跨陣營選戰布局。

鄭光宏、翁壽良穩紮穩打跑基層，累積地方實力。2人同樣不缺席重要公開行程，爭取曝光互動機會，希望在市民心中建立「延續市政、承接經驗」形象。面對張啟楷被外界解讀「挖藍營牆腳」，鄭光宏強調兄弟登山、各自努力，最終藍白整合出最具勝算的人選。

張啓楷昨晚現身黃敏惠與媒體歲末餐會，引發外界揣測，市府未邀中央及地方民代參加。對此，黃敏惠強調嘉義民主聖地，選民不看政黨顏色，不必過度解讀任何互動。在藍白未整合、國民黨提名機制未明朗下，誰能成功搶佔「黃敏惠接班人」，牽動藍白支持者投票流向。隨著3位參選人持續卡位、較勁，市長選戰會越來越濃。

民眾黨徵召提名嘉市長參選人、立委張啓楷（左二）昨晚現身市長黃敏惠與媒體歲末餐會，引發外界揣測。記者魯永明／攝影
民眾黨徵召提名嘉市長參選人、立委張啓楷（左二）昨晚現身市長黃敏惠與媒體歲末餐會，引發外界揣測。記者魯永明／攝影

黃敏惠 藍白 張啓楷

延伸閱讀

嘉市第2位副市長揭曉 黃敏惠宣布秘書長陳永豐接任

雙方無共識！718億元新興預算朝野協商破局 全案保留送院會

嘉市府北棟大樓動土充滿選舉味 黃敏惠林倩綺當著劉世芳面爭取輕軌

嘉義市周末普發6千元！15.8億元現鈔「錢牆」黃敏惠台銀點交

相關新聞

國民黨議員示警替民眾黨站台「一定要謹慎」 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安上午赴大安區參加「與里長有約」，針對民眾黨參選北市議員，媒體提問是否會替民眾黨議員站台？蔣萬安說，離選舉還...

民調指李四川是最有潛力新北市長人選？侯友宜：按照既有節奏找人

根據美麗島最新民調數據，2026新北市長選戰可能候選人中，台北市副市長李四川是最有潛力人選，民進黨立委蘇巧慧基本盤穩固。...

賴總統「很清楚」台南藍白介選嚴重？徐國勇：民調要不斷精進

民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃出線，但傳出有中執委質疑，台南初選藍白介選嚴重，民進黨主席賴清德則回應他很清楚藍白有...

影／陳亭妃過初選王世堅兌承諾 兩人31日台南再合體

立法委員陳亭妃今天宣布，將於1月31日下午2時40分在台南永康西城滿福學城與立法委員王世堅合體登場，兌現初選期間對台南支...

嘉市藍白陣營3市長參選人搶當黃敏惠接班人 選戰暗潮洶湧

嘉義市長選戰，綠營完成市長提名立委王美惠參選，以及議員提名布局，藍白陣營動向受關注。藍白陣營3位市長參選人、民眾黨徵召提...

淡化造勢味 溫世政南投戲院陪學生看冠軍之路博感情

民進黨徵召南投縣長參選人溫世政昨晚現身南投戲院，陪同中興國中棒球隊師生觀賞紀錄片「冠軍之路」，以輕鬆互動拉近與學生距離，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。