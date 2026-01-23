國民黨議員示警替民眾黨站台「一定要謹慎」 蔣萬安說話了

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴大安區參加「與里長有約」受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴大安區參加「與里長有約」，針對民眾黨參選北市議員，媒體提問是否會替民眾黨議員站台？蔣萬安說，離選舉還有一段時間，他全心專注推動市政。

民眾黨在北市已提名許甫、吳宜萱兩新人參選人，2人表示，現階段運用過往經驗，並和其他議員打團體戰，至於是否邀藍營母雞、北市長蔣萬安站台？他們說，舉辦活動適當時機會邀請，但不會打選情告急牌。

由於民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，國民黨北市議員秦慧珠認為，肯定是很緊繃，其中許甫在知名度上又是民眾黨前副秘書長，現在藍白合的機制下，多少會搶到藍軍選票。秦慧珠示警，蔣萬安若之後幫忙站台「一定要謹慎」。

對於是否替民眾黨參選人站台？若站台可能變成藍營在北市議會的席次無法過半？蔣萬安受訪指出，離選舉還有一段時間，他就是全心專注推動市政，今天繼續投入基層，與所有里長面對面交換意見聆聽地方聲音。

