淡化造勢味 溫世政南投戲院陪學生看冠軍之路博感情

民進黨徵召南投縣長參選人溫世政昨晚現身南投戲院，陪同中興國中棒球隊師生觀賞紀錄片「冠軍之路」，以輕鬆互動拉近與學生距離，強調體育精神與教育陪伴，展現深耕基層、爭取年輕世代認同的選戰布局。

立委羅美玲昨天晚間包場南投戲院，舉辦「冠軍之路」紀錄片觀影活動，邀請地方鄉親與學生共襄盛舉。溫世政也到場，陪同中興國中棒球隊師生一起看電影，成為現場關注焦點。

溫世政在映前與學生寒暄互動，關心訓練與學習情形，並與羅美玲一同發放紀念品。他表示，體育不只是競賽，更是培養毅力與團隊精神的重要過程，能陪著正在追夢的孩子一起看電影、聽故事，是難得也重要的陪伴。

活動映後，中華職棒會長蔡其昌到場與民眾交流，分享台灣棒球一路走來的歷程，並致贈「臺灣尚勇」春聯，現場氣氛熱絡。多名學生也把握機會與來賓合影，展現年輕世代對棒球與公共事務的熱情。

羅美玲表示，希望透過文化與體育活動，為地方注入正向力量。南投戲院則宣布，未來將持續贊助縣內多所設有棒球班的學校觀影，支持基層體育與教育發展。