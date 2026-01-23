藍營母雞蔣萬安來站台白營？許甫、吳怡萱曝邀請時機

民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，藍綠都坦言有衝擊。民眾黨北市兩位參選人表示，現階段運用過往經驗，並和其他議員打團體戰，至於是否邀藍營母雞、北市長蔣萬安站台？他們說，舉辦活動適當時機會邀請，但不會打選情告急牌。

民眾黨中正萬華市議員參選人吳怡萱分享近期選戰節奏，現在會以陸戰、空戰雙軌並行，同時與其他議員打團體戰，並邀請兩位黨主席站台。

松山信義市議員參選人許甫則說，自己是第一次參選，基層的學習和認識要持續扎根，過去待過媒體的經驗，也知道里長們都會有獨到之處，因此他開始寫起人物日記，書寫過程強迫自己熟悉里內事務，或多或少也能將里內大小事宣傳；後續則是會舉辦活動，民眾黨的小雞們也會聯合造勢。

至於會不會找藍營母雞市長蔣萬安站台？吳怡萱說，蔣萬安在爭取連任過程中，相信也會希望爭取民眾黨支持者的認同，未來會定期舉辦親子活動，若有適當的時機，會試著邀請三寶爸蔣市長來參加。

吳怡萱也說，議員是多席次選舉，藍綠各自有基本盤難以撼動，但民眾黨在台北市也有一定的支持度，未來要努力催出民眾黨的選票。加上原本就有四席議員，希望到時各區都能有議員能服務選民。

許甫認為，如果他舉辦的活動市長會願意來，代表重視活動，而他也理解蔣萬安會是國民黨的母雞，自然不會在選情告急時打蔣萬安牌等，「我們也有兩位主席，還是展現民眾黨的理念給選民。」