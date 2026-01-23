快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

北市議員選戰藍白合有望？周榆修曝與「他」每周熱線談布局

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨秘書長、北市黨部代理主委周榆修。本報資料照片
民眾黨秘書長、北市黨部代理主委周榆修。本報資料照片

民眾黨前天公布2026年北市議員選舉提名，前秘書長許甫參選松山信義區、前發言人吳怡萱為中正萬華區。藍白能否合作或競爭？民眾黨北市黨部代理主委周榆修表示，希望大家一起努力，畢竟多席次選舉，每個人都有各自票源，或多或少都有些細微不一樣，因此不存在太大的衝突。

2026九合一選舉

身兼民眾黨秘書長的周榆修說，他幾乎每周都會和國民黨副秘書長李哲華通電話，針對全國各縣市選舉布局來交流意見。

周榆修分析，北市現任4席議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，3年多來都有認真服務、各項議題的論述，他們經營地方的板塊確實成功地做出市場區隔，接下來持續保持努力與高度謹慎，力拚連任。

他說，另2位雖非現任，但吳怡萱在這屆議員雖未當選，但已有厚實的基底，這些年仍沒中斷在中正萬華的走動，她目前就是維持既定的目標繼續前進；許甫的知名度也在前段班，目前卯足全力強化基層組織，一定會有好成績。

周榆修 民眾黨 吳怡萱 藍白合

延伸閱讀

落選頭吳怡萱再戰中正萬華區 藍綠都警戒：衝擊席次

民眾黨再提10人拚2026 許甫、吳怡萱參選台北市議員

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

蔡正元同框柯文哲 兩人合影秀電子腳鐐

相關新聞

北市議員選戰藍白合有望？周榆修曝與「他」每周熱線談布局

民眾黨前天公布2026年北市議員選舉提名，前秘書長許甫參選松山信義區、前發言人吳怡萱為中正萬華區。藍白能否合作或競爭？民...

藍營母雞蔣萬安來站台白營？許甫、吳怡萱曝邀請時機

民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，藍綠都坦言有衝擊。民眾黨北市兩位參選人表示，現階段運用過往經驗，並和其他議員打團體戰...

賴瑞隆出線暗埋綠派系戰 柯志恩備戰狼群爭取逆勢突圍

民進黨高雄市長初選落幕，立委賴瑞隆以僅0.6%驚險勝出，獲黨中央正式提名，將與國民黨柯志恩對決。賴初選期間自稱是「國民黨最怕的人」，但最新民調卻遭柯志恩反超6.3%，2026年高雄市長選戰逐漸成形，賴瑞隆一邊整合黨內派系、守住綠營基本盤，柯志恩定錨此役是與整個民進黨「新潮流」的對決，已預備面對狼群圍攻，預言下屆高雄百里侯之戰仍將刀光劍影。

國民黨台中市長姊弟之爭 他分析「楊瓊瓔為什麼不退」2大關鍵原因

國民黨台中市長盧秀燕的接班人選至今未定，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的支持者打起網路內戰，「姊弟之爭」，引發基層焦慮。...

議員選舉藍白合不合？白：兄弟登山各自努力

民眾黨前天公布2026年雙北市議員選舉初步提名。至於藍白能否合作？民眾黨北市黨部及新北市黨部均表示，面對多席次選舉，各自...

白擴大雙北議員提名 藍憂衝擊選情 「母雞幫忙站台要謹慎」

民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，藍綠都坦言有衝擊，綠營認為，若藍白合，台北市長蔣萬安、副市長李四川一旦「母雞聯手」會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。