北市議員選戰藍白合有望？周榆修曝與「他」每周熱線談布局

民眾黨前天公布2026年北市議員選舉提名，前秘書長許甫參選松山信義區、前發言人吳怡萱為中正萬華區。藍白能否合作或競爭？民眾黨北市黨部代理主委周榆修表示，希望大家一起努力，畢竟多席次選舉，每個人都有各自票源，或多或少都有些細微不一樣，因此不存在太大的衝突。

身兼民眾黨秘書長的周榆修說，他幾乎每周都會和國民黨副秘書長李哲華通電話，針對全國各縣市選舉布局來交流意見。

周榆修分析，北市現任4席議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，3年多來都有認真服務、各項議題的論述，他們經營地方的板塊確實成功地做出市場區隔，接下來持續保持努力與高度謹慎，力拚連任。

他說，另2位雖非現任，但吳怡萱在這屆議員雖未當選，但已有厚實的基底，這些年仍沒中斷在中正萬華的走動，她目前就是維持既定的目標繼續前進；許甫的知名度也在前段班，目前卯足全力強化基層組織，一定會有好成績。