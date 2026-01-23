國民黨台中市長姊弟之爭 他分析「楊瓊瓔為什麼不退」2大關鍵原因

國民黨台中市長盧秀燕的接班人選至今未定，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的支持者打起網路內戰，「姊弟之爭」，引發基層焦慮。政治評論員黃暐瀚在臉書以「楊瓊瓔為什麼不退？」為題，分析楊瓊瓔不退有兩個原因。

黃暐瀚表示，他看到很多藍營支持者在問「楊瓊瓔為什麼不退？」想知道為什麼？得先回頭看看所謂「退」，是什麼意思？如果是指大家見見面談一談，然後一起出面宣布江啟臣出線，楊瓊瓔表態支持，顯然對楊瓊瓔、對台中的政局，太過「一廂情願」與「不夠了解」。

楊瓊瓔不退有兩個原因，黃暐瀚表示，第一，楊瓊瓔有自信，1989年25歲的楊瓊瓔就當選省議員，比1994年當選省議員的盧秀燕還早了5年、算學姐。從政已經37年，是目前藍營在台中資歷最深的政治人物。2008年國會改「單一選區兩票制」之前，台中縣屬「大選區」，楊瓊瓔的「兩屆省議員、3屆立委」都是大選區，這些地方楊瓊瓔選過，江啟臣沒選過。

他說，大台中市共29區，其中21區在舊縣區，所謂「山海屯」，楊瓊瓔的父親楊定照是資深台中縣議員（沙鹿、梧棲），阿公是梧棲的老里長，楊瓊瓔是沙鹿國小國中、清水高中、東海大學，經營一直在「海線」，之後改選「潭雅神」是因為尊重標哥，這次民進黨由何欣純出線，本命區「大里、太平」人口超過40萬，楊瓊瓔自認這個經營過19年的地方不會比江啟臣差。

第二個原因，「楊瓊瓔沒時間」，黃暐瀚表示，1964年出生的楊瓊櫻已經62歲，如果這次不選，8年後已滿70歲，幾乎不可能再選。所以，在「不管誰選都可以贏過何欣純」的自信下，楊瓊瓔決定拚這一次。最近開始大選模式，在台中各地積極拜票，就是希望增加知名度與媒體討論度，一旦聲勢拉起來，再做民調的時候，或許就不會是之前媒體報導的那樣。

黃暐瀚表示，這也就是為什麼1月16日第一次協調時，楊瓊瓔劈頭就問「黨內有沒有做民調？」國民黨秘書長李乾龍回答沒有，既然沒有，就不存在楊瓊瓔「大幅落後」江啟臣這個基礎。