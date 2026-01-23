快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

議員選舉藍白合不合？白：兄弟登山各自努力

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱葉德正林媛玲／連線報導
民眾黨主席黃國昌在新北巿各區的主任陳怡君（右一）、陳語倢（右二）、周曉芸（左二）、林子宇（左一）常合體出擊展現監督火力。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌在新北巿各區的主任陳怡君（右一）、陳語倢（右二）、周曉芸（左二）、林子宇（左一）常合體出擊展現監督火力。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前天公布2026年雙北市議員選舉初步提名。至於藍白能否合作？民眾黨北市黨部及新北市黨部均表示，面對多席次選舉，各自有票源，大家兄弟登山一起努力。

2026九合一選舉

民眾黨秘書長、民眾黨北市黨部代理主委周榆修表示，希望藍白能夠一起努力，畢竟多席次選舉每個人都有各自票源，不存在太大衝突，北市現任4席議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪地方經營穩健，持續謹慎力拚連任。

吳怡萱上屆挑戰中正萬華區未成功，捲土重來她強調陸、空戰雙軌並行，邀請兩位黨主席站台，未來也會試邀市長蔣萬安。參選松山信義區的許甫說，首次參選持續扎根基層及學習，後續與其他參選人聯合造勢，選前若蔣萬安願意站台當然歡迎，但不會越線，例如選情告急打蔣萬安牌。

新北市黨部主委周台竹表示，新北1區1席，與藍營競合是兄弟登山一起努力。除新莊選區陳世軒拚連任，已確定提名「四大金釵」的中和陳怡君、板橋林子宇；尚未提名的有三重周曉芸，汐止金山萬里陳語倢須與另一人民調

林子宇表示，「不會把選舉結果寄託在其他政黨的善意上」，已積極勤跑地方行程爭取支持，希望透過政策論述吸引中間選民與年輕世代。陳怡君說，現任藍綠議員做很久也很辛苦，但中和需要補上新的視角，她會以高密度走動及高辨識理念爭取選民認同，不靠派系、不靠家族，只把事情做好。

民眾黨 蔣萬安 陳怡君 代理主委 年輕世代 民調

延伸閱讀

影／北車實兵演練無差別攻擊危安狀況 蔣萬安視察

1219隨機攻擊後三階段演習 蔣萬安第3場「跨縣市」強度更高

月台若被丟煙霧彈？ 蔣萬安提醒民眾做3動作

北車無差別攻擊演習結束 蔣萬安替基隆消防小隊長詹能傑默哀1分鐘

相關新聞

【重磅快評】拒絕切割郭信良 陳亭妃能擋下賴系三劍？

民進黨立委陳亭妃在初選殺出重圍，賴清德總統昨天親披彩帶喊團結，原以為是綠營整隊的起點，卻揭開更深層的內部裂痕。初選過後不...

藍新竹縣長初選爆黑函 陳見賢秀「良民證」反擊：我不是黑道

國民黨新竹縣長提名之爭由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，雙方陣營頻擦出火花。陳見賢今在臉書上表示，黨內初選關頭，黑函與抹黑...

議員選舉藍白合不合？白：兄弟登山各自努力

民眾黨前天公布2026年雙北市議員選舉初步提名。至於藍白能否合作？民眾黨北市黨部及新北市黨部均表示，面對多席次選舉，各自...

白擴大雙北提名 藍憂衝擊選情 「母雞幫忙站台要謹慎」

民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，藍綠都坦言有衝擊，綠營認為，若藍白合，台北市長蔣萬安、副市長李四川一旦「母雞聯手」會...

藍營花蓮縣長民調出爐…葉耀輝反彈批「一場鬧劇」 縣黨部回應

國民黨花蓮縣黨部近日針對下屆縣長提名人選作出內參民調，由吉安鄉長游淑貞勝出，將建議黨中央提名或徵召。落敗的葉耀輝、被排除...

台中市長「姐弟之爭」難解 楊瓊瓔如何下台階成關鍵

國民黨2026台中市長選舉人選，陷入立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣之間的「姐弟之爭」，國民黨主席鄭麗文在中常會宣示黨內初選會開大門、走大路，強調「協調無法達成共識就是進入初選」後，1月底前完成提名似乎已是不可能的任務。 國民黨地方人士坦言憂心，指距農曆新年前還有20多天時間，建議黨中央儘快召開第二次協調會，更呼籲現任市長盧秀燕也要多努力，在農曆年前讓「姐弟之爭」落幕……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。