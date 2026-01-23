議員選舉藍白合不合？白：兄弟登山各自努力

國民黨2026台中市長選舉人選，陷入立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣之間的「姐弟之爭」，國民黨主席鄭麗文在中常會宣示黨內初選會開大門、走大路，強調「協調無法達成共識就是進入初選」後，1月底前完成提名似乎已是不可能的任務。 國民黨地方人士坦言憂心，指距農曆新年前還有20多天時間，建議黨中央儘快召開第二次協調會，更呼籲現任市長盧秀燕也要多努力，在農曆年前讓「姐弟之爭」落幕……

2026-01-22 14:23